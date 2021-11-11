الاتحاد الأوروبى يدعو إلى التعاون فى إزالة الألغام بين أرمينيا وأذربيجان

جاء ذلك فى بيان صحفى أصدره الممثل السامى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبى، جوزيف بوريل، بمناسبة مرور عام على وقف الأعمال العدائية فى إقليم ناجورنو كاراباج وما حوله بعد اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجارتين أرمينيا وأذربيجان.
وقال بوريل، فى بيانه الذى نشره عبر موقعه الرسمى: "يأسف الاتحاد الأوروبى للخسائر التى وقعت فى الأرواح خلال هذه الأعمال العدائية، ويقدم تعازيه لعائلات القتلى أو الجرحى.. ولكن بينما توقفت الأعمال العدائية، لا يزال يتعين معالجة العديد من القضايا العالقة بين البلدين من أجل التحرك نحو تسوية تفاوضية وشاملة ومستدامة".
وأضاف أن الاتحاد الأوروبى لايزال ملتزما بتعزيز السلام والازدهار فى جنوب القوقاز، ويشارك بنشاط فى المساهمة الرامية نحو بناء السلام وإعادة التأهيل بعد الصراع.
كما أنه لعب دورا فى إطلاق سراح السجناء وتسليم خرائط حقول الألغام، ودعم الأشخاص المتضررين من النزاع بأكثر من 17 مليون يورو كمساعدات إنسانية، بما فى ذلك التبرع بمعدات إزالة الألغام والتعافى المبكر.
وشدد بوريل على أن الاتحاد الأوروبى مستعد أيضا لدعم خفض التصعيد وتأمين الحدود من خلال تقديم المساعدة الفنية، حسب الحاجة من الجانبين، ويشجع التواصل وإعادة فتح التعاون الاقتصادى فى جنوب القوقاز.
وأكد أخيرا: أنه بالنظر إلى المستقبل، فإن التسوية الشاملة ضرورية لوضع حد لصراع استمر لأكثر من ثلاثة عقود. ولتحقيق هذا الهدف، سيواصل الاتحاد الأوروبى تكثيف التواصل مع الشركاء الدوليين المعنيين، لا سيما الرؤساء المشاركون لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، وتقديم كل أوجه الدعم اللازم فى تنفيذ عملهم بالتعاون مع أرمينيا وأذربيجان وللتوصل إلى حل شامل لجميع المسائل العالقة.
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