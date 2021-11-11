الخارجية الأمريكية تدعو أطراف النزاع بإثيوبيا للجلوس إلى طاولة المفاوضات

جدة - نرمين السيد - وجاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية فى بيان عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الخميس خلال محادثة هاتفية مع نظيره الإثيوبى ديميكى ميكونين.

وأضاف البيان أن بلينكن جدد دعوته لجميع أطراف النزاع بما فى ذلك الحكومة الإثيوبية، للدخول على الفور فى مفاوضات جادة لوقف الأعمال القتالية، بدون شروط مسبقة.

وشدد وزير الخارجية الأمريكى على ضرورة إتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى شمال البلاد بشكل فورى ودون عوائق.