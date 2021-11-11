“لو محتاج قرض” متطلبات الحصول على قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية 1442 بدون فوائد في السعودية

من موقعنا نستعرض معكم من خلال هذا المقال متطلبات الحصول على قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية 1442 بدون فوائد في السعودية لجميع أبناء المملكة العربية السعودية، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين في جميع أنحاء المملكة السعودية عن متطلبات الحصول على قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية أو ما كان يعرف من قبل باسم بنك التسليف بدون فوائد، حيث يقدم هذا البنك العديد من القروض التي تناسب احتياجات المواطنين السعوديين، ويسعى دائماً لمساعدتهم في التغلب على الظروف الصعبة والتمتع بحياة كريمة والتخلص من الأعباء الاقتصادية التي يحملونها طوال الوقت، ولذلك تم تقديم قرض الأسرة بدون فوائد، وسوف ننشر لكم التفاصيل الخاصة به في الفقرات التالية تابعونا.

شروط الحصول على قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية

يوجد بعض الشروط والمتطلبات التي وضعها بنك التنمية الاجتماعية للمتقدمين للحصول على قرض الأسرة بكل سهولة وبدون وفوائد، وأهم هذه الشروط ما يلي:

أن يتراوح عمر المتقدم على القرض من 18 إلى 70 سنة.

يجب ألا يكون الدخل الشهري للمتقدم على القرض أكثر من 12.500 ريال سعودي.

يجب ألا يتعدى نصيب الفرد الواحد في الأسرة من الدخل 3 آلاف ريال سعودي.

يتم حساب الابن أو الابنة إذا كان عمرهم أقل من 24 سنة، وإذا لم يكونوا متزوجين أو موظفين.

يمكن للأرامل والمطلقات الحصول على هذا القرض.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض الأسرة

وبعد أن أوضحنا متطلبات الحصول على قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية 1442 بدون فوائد في السعودية، نوضح الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على القرض، فيجب تقديم بعض الأوراق والمستندات إلى البنك للحصول على القرض بسهولة وبدون فوائد: