متاح الآن سلفة حكومية بلا فوائد تمويل بدون تحويل الراتب بتقنية أدوات Fintech المالية- هنا الطريقة والشروط

سلفة حكومية بلا فوائد تستخدم تقنية مالية للتمويل السريع Fintech متاحة الآن من خلال منصة سلفة التي تعتبر من أوائل المنصات التي تقدم تمويل شخصي سريع في المملكة العربية السعودية في إطارالجهود التي تقوم بها الدولة لتيسير الحياة على المواطن السعودي طبقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أل سعود ل تحقيق أهداف رؤية 2030 للتطوير الرقمي في المملكة.

سلفة حكومية بلا فوائد يمكن الحصول عليها خلال بضع دقائق ودون التوجه للبنوك أو المكاتب التابعة للمنصة ولكن من خلال استخدام موقع منصة سلفة الإلكتروني أوتطبيق سلفة يمكنك تحقيق أهدافك المالية وإحداث توازن في نظامك المالي بتحويل مبلغ التمويل المطلوب إلى حسابك البنكي المسجل في الموقع أو التطبيق ومن خلال موقع ثقفني يمكنكم التعرف على أول نظام تمويل سريع في المملكة وخطوات دخول منصة سلفة وشروط التسجيل ورقم خدمة العملاء.

مزايا سلفة حكومية بلا فوائد

تمكن منصة سلفة الرقمية الراغبين في الحصول على دعم مالي من خلال تسجيل دخول منصة سلفة الإلكترونية التابعة للبنك المركزي في المملكة العربية السعودية ويقدم التمويل المالي السريع للعاملين بالقطاع الحكومي والخاص ومن أهم مميزات التمويل الحكومي :

يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. إتاحة السداد على فترات مجدولة وبسيطة. إيداع تمويل سريع باستخدام أدوات تقنية مالية حديثة. تقدم هامش ربح قليل. إشراف حكومي على مبالغ التمويل. الحفاظ على بيانات العملاء. تمويل بدون تحويل راتب.

رابط منصة سلفة

أتاحت المنصة الرقمية رابط تسجيل دخول سلفة عبر محركات البحث لمن يريد الحصول على دعم مالي من أجل تغيير نظامه وتحقيق توازن عن طريق الحصول على سلفة حكومية بدون فوائد حسب الشريعة الإسلامية وبالتقسيط المريح وخلال دقائق يتم الحصول على القرض.

الدخول إلى الموقع الرسمي للمنصة https://sulfah.com/login

تظهر عدد من الإيقونات أختار إنشاء حساب جديد.

دون رقم الهوية الوطنية.

تسجيل البريد الإلكتروني.

تسجيل رقم الهاتف.

كتابة كلمة السر.

أضغط موافقة على جميع الشروط.

تم تسجيل الدخول.

للحصول على القرض يتم تدوين البيانات المطلوبة بدقة حتى بصل مبلغ الدعم بسرعة وخلال دقائق.

طريقة تسجيل مستخدم جديد -سلفة حكومية بلا فوائد

شروط الحصول على تمويل سريع

تقدم السلفة لحاملي الجنسية السعودية السن لايزيد عن 60 عام ولايقل عن 18 سنة يكون الحد الأدنى للمرتب 4000 ريال سعودي أن يكون المتقدم موجود في العمل مدة ثلاث شهور للعاملين بالحكومة ومدة ست شهور لموظفي القطاع الخاص

سلفة – رقم خدمة العملاء

وفرت المنصة رقم 920000327 للعناية بالعملاء وخدمتهم لتلقي الشكاوى والاستفسارات.