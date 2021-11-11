أمريكا وروسيا تبحثان استقرار سوق النفط العالمية

ناقشا قضايا استقرار سوق النفط العالمى كما شاركا وجهات النظر حول القضايا ذات الصلة بأجندة المناخ.
وذكرت وزارة الطاقة الروسية فى بيان لها نقلته وكالة أنباء تاس الروسية اليوم الخميس أن "الاجتماع ركز على التعاون متعدد الأطراف فى إطار مجموعة العشرين بشأن زيادة استقرار سوق النفط العالمية، إضافة إلى ذلك، تبادل بافيل سوروكين وديفيد تورك وجهات النظر حول القضايا ذات الصلة بأجندة المناخ.
من جانبها أشارت الوكالة الروسية، إلى أن الاجتماعات بين وزارة الطاقة الروسية ووزارة الطاقة الأمريكية تعد نادرة الحدوث إلى حد ما.
وكان آخر اجتماع مباشر على مستوى وزراء الطاقة فى البلدين قد عقد فى عام 2018. حيث ناقش الطرفان سبل التعاون بين موسكو وواشنطن بهدف ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية وشفافيتها والاستدامة على المدى الطويل.
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