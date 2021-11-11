كوريا الجنوبية: سول وواشنطن تتواصلان عن كثب حول إعلان نهاية الحرب الكورية

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الكورى الجنوبى جونغ وى-يونغ اليوم، إن بلاده والولايات المتحدة تتواصلان عن كثب حول شكل ومحتوى إعلان نهاية الحرب الكورية، مشيرا إلى أن الجانبين توصلا إلى اتفاق فى جزء كبير حول هذه القضية.





وأضاف وزير الخارجية الكورى فى تصريح أوردته وكالة "يونهاب"الكورية، إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة توصلتا إلى اتفاق بشأن المبدأ العام وتتناقشان حول الشكل والمحتوى حاليا، وأن موقفى البلدين يتوافقان بشأن ضرورة إعلان نهاية الحرب وكيفية تنفيذه من حيث الشكل والمضمون وأن الحكومة ستقوم بمزيد من التنسيق مع الجانب الأمريكى حول تفاصيل تنفيذه مستقبلا. وأكد أن الآراء المتوافقة بين سول وواشنطن هى الحاجة إلى إعلان نهاية الحرب كمرحلة أولى لعودة كوريا الشمالية إلى الحوار وذلك من شأنه أن يسهم فى تحقيق نزع السلاح النووى وإحلال السلام فى شبه الجزيرة الكورية. واقترح الرئيس الكورى الجنوبى "مون جيه-إن" الإعلان رسميا عن نهاية الحرب الكورية كبوابة لتنشيط عملية السلام الإقليمية فى جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر الماضى. لا تزال الكوريتان فى حالة حرب من الناحية الفنية حيث انتهت الحرب الكورية 1950-1953 بهدنة، وليس بمعاهدة سلام.

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