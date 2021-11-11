جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية، اليوم الخميس، أن البلاد تلقت حتى 10 نوفمبر الجارى أكثر من 31 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا من مختلف الشركات المصنعة عبر ثلاث طرق، وهى على حساب الموازنة العامة للدولة عن طريق الشراء المباشر، ومن خلال التبرعات المجانية عبر مرفق كوفاكس العالمى، وفى شكل مساعدات إنسانية.





وأفادت وزارة الصحة فى بيان نشرته عبر موقعها الرسم، أن الدولة أقبلت على شراء 2ر10 مليون جرعة من لقاح شركة سينوفاك الصينية، و9.7 مليون جرعة من فايزر-بيونتيك، و500 ألف جرعة من أسترازينيكا، بخلاف استلام 4.93 مليون جرعة من شركة موديرنا و1.25 مليون جرعة من كوميرناتى عبر مرفق كوفاكس. وأضاف البيان أنه بحلول نهاية 2021، تعاقدت أوكرانيا على 11 مليون جرعة أخرى من لقاح كوميرناتى، التابع لشركة فايزر، فيما تتوقع أن تتلقى 4 ملايين جرعة أخرى من هذا اللقاح ضمن المساعدات الدولية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوكرانيا تتلقى أكثر من 31 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى 10 نوفمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.