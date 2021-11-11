أسماء المشمولين في قطع الأراضي مبادرة داري dari.iq جميع المحافظات

اسماء المشمولين في قطع الاراضي تم الإعلان عنها عن طريق مجموعة من الوجبات المختلفة ، حيث تستعد وزارة الإسكان لتسليم الاراضي بعد الإعلان عن الكشف عن أسماء المشمولين في قطع الأراضي بالعراق من مبادرة داري مع توضيح رابط الكشوفات، وذلك للدفعة الأولى والثانية في محافظات بغداد والبصرة ونينوى والمثنى وذي قار وصلاح الدين والنجف وكربلاء وميسان وبابل، وغيرها من محافظات العراق، حيث ينتظر العديد من المواطنين إطلاق الدفعات عبر موقع داري تدريجيًا، وقد أطلقت الوزارة هذا الموقع للتقديم من خلاله للحصول على قطع أراضي سكنية، وذلك عن طريق تعبئة الاستمارات الإلكترونية.

اسماء المشمولين في قطع الأراضي

أكدت وزارة الإسكان العراقية إعلان أسماء المشمولين قطع الأراضي السكنية وأنهم سوف يتلقون رسائل نصية، وذلك للدفعات 1،2 لعام 2021 بحسب المحافظات، حيث يتم تسليم المشمولين كالتالي:

بغداد يوم 10/11.

محافظة نينوي يوم 11/11.

الديوانية يوم 12/11.

محافظة ذي قار يوم 13/11.

كربلاء يوم 14/11.

النجف فيوم 15/11.

محافظة صلاح الدين في يوم 16/11.

كركوك يوم 17/11.

محافظة بابل يوم 18/11.

البصرة يوم 19/11.

محافظة المثنى يوم 20/11.

ميسان يوم 21/11.

محافظة الأنبار يوم 22/11.

واسط يوم 23/11.

أسماء المشمولين في قطع أراضي الإسكان 2021 للدفعة الثانية

يمكن عبر رابط موقع داري https://dari.iq/ الذي أطلقته وزارة الإسكان العراقية، أن يقوم المتقدمين للحصول على قطع أراضي الإسكان 2021 بالتحقق من حالة استمارة الطلب، حيث يتم الاستعلام برقم الهاتف على موقع داري عن قبول أو رفض استمارة الطلب المقدمة، كما يمكن الاطلاع على أسماء المشمولين في الدفعة الأولى للأراضي السكنية من خلال تنزيل ملف النتائج بصيغة PDF من الموقع، كذلك أعلنت الوزارة أن نتائج الدفعة الثانية أيضًا يمكن الاطلاع عليها من خلال منصة داري بتنزيل ملف PDF الخاص بأسماء المشمولين بها.

قطع الأراضي السكنية 2021

سبق أن أعلن الرئيس العراقي عن إطلاق العراق لمبادرة داري الخاصة بتوزيع أراضي سكنية بكافة محافظات العراق؛ وذلك بغرض تمليك كل مواطن أرض للسكن في منطقته الجغرافية بعد توفير شروطها الضرورية.

كما قد شرعت الوزارة في تلقي طلبات التقديم على الأراضي منذ 19 يوليو 2021 ولمدة 21 يوم، كذلك شرعت الوزارة في إعلان دفعات المشمولين بالأراضي السكنية 2021 بالمحافظات المختلفة شهريًا، حيث تتم مراسلة المشمولين في كل منطقة، وكذلك إعلان كشف الأسماء في المدن تدريجيًا.