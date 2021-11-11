الإقامة الدائمة في السعودية وأهم الشروط المطلوبة والمميزات، قامت السلطات المسؤولة بالمملكة السعودية بتسهيل منحة الإقامة الدائمة أو المؤقتة وذلك لجميع الوافدين وذلك من ضمن بعض القوانين التي تساعد الجميع في الحصول على الإقامة، بالإضافة إلى دفع الرسوم التي تم تحديدها للإقامة الدائمة أو المؤقتة حيث تقوم الحكومة بالمملكة السعودية بتقديم إقامة غير محددة وكذلك إقامة لمدة عام ويمكن تجديدها، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على مميزات نظام الإقامة وأهم شروطها والأوراق المطلوبة.مميزات نظام الإقامة الجديد بالمملكة
تقوم الحكومة بالمملكة السعودية بتقديم العديد من المميزات التي تتعلق بنظام الإقامة الجديد بالمملكة السعودية لجميع الوافدين عند حصولهم على الإقامة ومن أهم المميزات الآتية:
- أولا يمكن الحصول على تأشيرة لزيارة الأقارب مع إمكانية الحصول على وسائل النقل خاصة بالإضافة إلى إمكانية الخروج في أي وقت والعودة.
- يمكن لجميع المواطنين المقيمين بالمملكة السعودية الحصول على الإقامة لأسرهم بالإضافة إلى إمكانية استخدام العمالة المنزلية وفقا للاحتياجات لممارسة جميع الأنشطة التجارية كمستثمر أجنبي.
- يمكن شراء العقارات للسكن أو استخدامها في التجارة أو الصناعة ولكن لا يسمح داخل مكة المكرمة أو المدينة المنورة وذلك وفقا للوائح ويمكن أن يحصل أحد أفراد الأسرة على إمكانية العمل أو فرصة في القطاع الخاص ولكن بعد مراجعة القوانين السعودية.
ليتوافر بعد الشروط الهامة التي تم تحديدها من قبل الحكومة بالمملكة السعودية التي تتعلق بنظام الإقامة وهي كالآتي:
- يجب أن يكون هذا المتقدم لا يقل عمرة عن 21 عام وغير مصاب بأي أمراض معدية.
- ينبغي أن تكون الحالة الجنائية والسجل الجنائي الخاص بهذا الشخص الذي يريد الحصول على الإقامة أم في حالة إذا كان هذا الشخص متواجد داخل المملكة السعودية يجب أن تكون الإقامة نظامية.
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الإقامة الدائمة في السعودية وأهم الشروط المطلوبة والمميزات، قامت السلطات المسؤولة بالمملكة السعودية بتسهيل منحة الإقامة الدائمة أو المؤقتة وذلك لجميع الوافدين وذلك من ضمن بعض القوانين التي تساعد الجميع في الحصول على الإقامة، بالإضافة إلى دفع الرسوم التي تم تحديدها للإقامة الدائمة أو المؤقتة حيث تقوم الحكومة بالمملكة السعودية بتقديم إقامة غير محددة وكذلك إقامة لمدة عام ويمكن تجديدها، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على مميزات نظام الإقامة وأهم شروطها والأوراق المطلوبة.مميزات نظام الإقامة الجديد بالمملكة
تقوم الحكومة بالمملكة السعودية بتقديم العديد من المميزات التي تتعلق بنظام الإقامة الجديد بالمملكة السعودية لجميع الوافدين عند حصولهم على الإقامة ومن أهم المميزات الآتية:
- أولا يمكن الحصول على تأشيرة لزيارة الأقارب مع إمكانية الحصول على وسائل النقل خاصة بالإضافة إلى إمكانية الخروج في أي وقت والعودة.
- يمكن لجميع المواطنين المقيمين بالمملكة السعودية الحصول على الإقامة لأسرهم بالإضافة إلى إمكانية استخدام العمالة المنزلية وفقا للاحتياجات لممارسة جميع الأنشطة التجارية كمستثمر أجنبي.
- يمكن شراء العقارات للسكن أو استخدامها في التجارة أو الصناعة ولكن لا يسمح داخل مكة المكرمة أو المدينة المنورة وذلك وفقا للوائح ويمكن أن يحصل أحد أفراد الأسرة على إمكانية العمل أو فرصة في القطاع الخاص ولكن بعد مراجعة القوانين السعودية.
ليتوافر بعد الشروط الهامة التي تم تحديدها من قبل الحكومة بالمملكة السعودية التي تتعلق بنظام الإقامة وهي كالآتي:
- يجب أن يكون هذا المتقدم لا يقل عمرة عن 21 عام وغير مصاب بأي أمراض معدية.
- ينبغي أن تكون الحالة الجنائية والسجل الجنائي الخاص بهذا الشخص الذي يريد الحصول على الإقامة أم في حالة إذا كان هذا الشخص متواجد داخل المملكة السعودية يجب أن تكون الإقامة نظامية.
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