تحطم مروحية فى سيبيريا ونجاة طاقمها

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الطوارئ "إن طائرة مروحية من طراز /أم آى-8/ تحطمت بشكل كامل، ونجا طاقمها المكون من ثلاثة أشخاص"، حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية. ووقع الحادث بالقرب من قرية "سفيتلوجورسك"، وتم الإبلاغ عنه فى الساعة 09:15 بتوقيت العاصمة الروسية موسكو.

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