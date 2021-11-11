جدة - نرمين السيد - وقال شهود عيان إن المستوطنين ويقدر عددهم بالعشرات اقتحموا باحات المسجد عبر باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية فى باحاته، وأدوا صلوات علنية فى منطقته الشرقية، فى الوقت الذى تشدد قوات الاحتلال من إجراءاتها على المصلين الوافدين إلى الأقصى.
وتشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمقدسيين والمصلين فى الأقصى، إضافة إلى جملة من الاستفزازات بحق الشبان.
وينفذ المستوطنون اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى، فى محاولة لفرض أمر واقع والسيطرة عليه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.