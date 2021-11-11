مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جدة - نرمين السيد - وقال شهود عيان إن المستوطنين ويقدر عددهم بالعشرات اقتحموا باحات المسجد عبر باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية فى باحاته، وأدوا صلوات علنية فى منطقته الشرقية، فى الوقت الذى تشدد قوات الاحتلال من إجراءاتها على المصلين الوافدين إلى الأقصى.

وتشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمقدسيين والمصلين فى الأقصى، إضافة إلى جملة من الاستفزازات بحق الشبان.

وينفذ المستوطنون اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى، فى محاولة لفرض أمر واقع والسيطرة عليه.