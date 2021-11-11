توزيع الدرجات الجديد للمرحلة المتوسطة 1443 حسب لائحة تقويم الطالب

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن النظام المعتمد الجديد لتوزيع درجات المرحلة المتوسطة للعام الدراسي 1443 وأضاف وزير التعليم السعودي أن الحصيلة النهائية لكل اختبار مائة درجة حسب عدد المواد المقررة على الصفوف في المرحلة المتوسطة، خلال هذا المقال تعرف على توزيع الدرجات الجديد خلال العام الحالي، حيث قامت الوزارة بتحديد طريقة التقييم المخصصة لهذا العام الدراسي الخاصة بالاختبارات النهائية، وتم تحديدها حسب المواد والأنشطة المقررة في الصفوف المختلفة، والاختبارات الشفهية والتحريرية.

توزيع درجات الصف الأول المتوسط

ذكرت الوزارة آلية توزيع الدرجات الجديدة المعتمدة للصف الأول للمرحلة المتوسطة خلال هذا العام الدراسي لتكون مائة درجة في المواد والأنشطة التالية:

مواد القرآن الكريم حفظ وتلاوة.

مادة الدراسات الإسلامية إختبار تحريري (مائة درجة).

التربية الفنية.

مادة التربية البدنية.

المهارات الحياتية والأسرية.

مادة التربية الفنية تضمن إختبار تحريري، وعملي (مائة درجة).

اللغة الإنجليزية تحريري، وعملي (مائة درجة).

مادة اللغة العربية اختبار شفهي، وتحريري (مائة درجة).

العلوم والاختبارات تحريري (مائة درجة).

مادة الرياضيات (مائة درجة).

توزيع درجات الصف الثاني المتوسط

اللغة العربية والاختبار شفهي وتحريري (مائة درجة).

العلوم اختبار تحريري (مائة درجة).

مادة الدراسات الإجتماعية (مائة درجة).

الدراسات الإسلامية وتتضمن تفسير، وحديث، وفقه، وتوحيد مائة درجة.

الإختبارات الرقمية عملي وتحريري (مائة درجة).

التربية الفنية عملي وتحريري مائة درجة.

اللغة الإنجليزية عملي وتحريري مائة درجة.

الرياضيات مائة درجة.

مواد القرآن الكريم حفظ وتلاوة والتربية الفنية والتربية البدنية والمهارات الحياتية والأسرية يتم توزيع الدرجات لهذه المواد بمائة درجة.

توزيع درجات الصف الثالث المتوسط