الزمالك وبنشرقي.. التجديد يقترب رغم "الخلاف الوحيد"

وقال المتحدث باسم النادي عمرو الدردير إن بنشرقي أخبر الإدارة أنه وافق على التجديد، لكنه أشار في تصريحات لموقع "دوت الخليج"، إلى خلاف وحيد بين الطرفين هو قيمة الشرطة الجزائي.

وأوضح: "منذ أيام، أخبرنا بنشرقي أنه موافق على طلب نادي الزمالك (لتجديد العقد) على أن تكون قيمة الشرط الجزائي مليوني دولار. لم تصل المفاوضات لطريق مسدود كما أشيع".

وتابع: "كان الاختلاف فقط حول قيمة الشرط الجزائي في عقده الجديد. كان اللاعب يريده أن يكون مليون دولار بينما الإدارة ترى أن يكون مليونين، على أن يتم تفعيله بعد مرور عام واحد من بداية العقد الجديد".

وأضاف الدردير: "لن نختلف حول قيمة راتبه".

وتابع المتحدث باسم النادي: "ننتظر عودة بنشرقي إلى مصر بعد التوقف الدولي لنوقع العقد الجديد، وقبل رحيل اللجنة الحالية التي تدير نادي الزمالك في 23 نوفمبر الجاري سنعلن عن تجديد عقود 3 لاعبين آخرين من نجوم الفريق بالإضافة إلى بنشرقي".

ومن جهة أخرى، نفى الدردير تفاوض الأهلي مع بنشرقي، قائلا إن "هذه الأنباء عارية تماما عن الصحة. أكرر أن مفاوضات الزمالك مع اللاعب في مرحلة متقدمة جدا، وستثبت الأيام المقبلة ذلك".

كما أشار المتحدث إلى أن الزمالك "لن يسمح مرة أخرى بتكرار سيناريو فرجاني ساسي"، الذي انتقل قبل أشهر من النادي الأبيض إلى الدحيل القطري.

وعاشت جماهير الزمالك حالة من القلق مؤخرا، بعد انتشار أنباء عن وصول مفاوضات إدارة النادي مع بنشرقي لطريق مسدود.

ويعد بنشرقي واحدا من أهم نجوم الزمالك منذ انضمامه للفريق في 2019 قادما من الهلال السعودي بعقد يمتد لـ3 سنوات، إذ ساهم في 53 هدفا خلال 82 مباراة مع بطل الدوري.

إلا أن تأخر الإعلان عن تجديد اللاعب الدولي مع الزمالك جعل الجماهير تتذكر أزمة التونسي ساسي، الذي رحل إلى قطر بعد فشل محاولات النادي الإبقاء عليه.