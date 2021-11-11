الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين فى الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية فى محافظة الخليل، الواقعة فى جنوب الضفة الغربية، إن جنود الاحتلال اعتقلوا أربعة مواطنين بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، وهم عبد الفتاح أبو جحيشة، وإبراهيم على محمد الحاج، والأسيران المحرران عاهد محمد أبو فارة، ويوسف عايد الفقيه.

وفى محافظة جنين شمالا، قالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبيدة حسام ربايعة بعد اقتحام بلدة ميثلون ومداهمة منزل ذويه.

وقال شهود عيان، فى محافظة نابلس الشمالية، إن جنود الاحتلال اعتقلوا شابين من قرية عوريف، وهما ياسين كايد صباح، وخالد مصطفى صباح.

وأضاف الشهود أن جنود الاحتلال داهموا منزلى الشابين المعتقلين وعاثوا بهما خرابا.