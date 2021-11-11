14 نوفمبر.. انتهاء حالة الطوارئ الصحية فى جزر جوادلوب الفرنسية

جدة - نرمين السيد - وقال "روشات" حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية اليوم الخميس، إن الجزر تدخل المرحلة الثالثة من تخفيف قيود الحظر الصحى للعودة للحياة مجددا، موضحا أن حالة الطوارئ الصحية ستنتهى مساء الأحد المقبل (14 نوفمبر الجارى) إذ سيتم تعديل بعض الإجراءات الخاصة لإستئناف عدد من الأنشطة.

وكان روشات،أعلن فى 3 أغسطس الماضى، أن الجزر دخلت مرحلة صعبة للغاية وبناء على ذلك حيث تم فرض حظر التجول من الساعة الثامنة مساء حتى الخامسة صباحا وإغلاق صالات الألعاب الرياضية والملاعب وحمامات السباحة مع حظر التنزه على الشواطئ.

يذكر أن جزر جوادلوب هى منطقة فرنسية جزرية توجد ضمن مجموعة جزر ليوارد الواقعة فى جزر الأنتيل الصغرى والتى تمتد على شكل قوس من المحيط الأطلنطى والبحر الكاريبى.

من ناحية أخرى، انطلقت فعاليات معرض "صنع فى فرنسا" (ميف إكسبو 2021) فى العاصمة الفرنسية باريس والتى تستمر حتى 14 نوفمبر الجارى.

وأوردت شبكة "يورونيوز" الإخبارية، هذا النبأ دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.

يذكر أن معرض "صنع فى فرنسا" هو معرض متعدد القطاعات والصناعات يعرض مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات حيث يجب أن يتم تصنيع المنتجات المعروضة فى فرنسا.

وتعتمد معايير جمع المنتجات على تقييم المعرفة الفرنسية وعدد الأشخاص العاملين فى الشركة ونسبة التصنيع فى المنطقة.