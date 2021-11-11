الجيش العراقى يحبط محاولة تفجير أحد أبراج الطاقة فى الأنبار

جدة - نرمين السيد - أعلنت قوات الحشد الشعبى التابعة للقوات المسلحة العراقية، اليوم الخميس، إحباط محاولة تفجير أحد أبراج الطاقة الكهربائية فى الصحراء الغربية بمحافظة الأنبار الواقعة غرب البلاد.





وأفاد الحشد ـ فى بيان أوردته القناة العراقية الإخبارية، بأن قوة مشتركة من الجيش والحشد تمكنت من إحباط محاولة تفجير برج للطاقة والعثور على أحد مضافات التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابى فى الصحراء الغربية بمحافظة الأنبار الواقعة غربى البلاد.

وأشار البيان إلى أن قوة مشتركة من الجيش والحشد شنت عملية أمنية للبحث والتفتيش عن بقايا فلول "داعش" الإرهابى فى الصحراء الغربية؛ أسفرت عن العثور على عبوة ناسفة كانت مزروعة تحت أحد أبراج نقل الطاقة الكهربائية، وأحد الأوكار لعصابات داعش الإرهابية، وأن القوات الأمنية قامت بمعالجة العبوة الناسفة وردم النفق بدون وقوع أى حوادث تذكر.

وكانت وكالة الاستخبارات العراقية قد أعلنت أمس الأربعاء، العثور على نفقين وورشة لتصنيع العبوات الناسفة لتنظيم "داعش" الإرهابى فى محافظة نينوى الواقعة شمال البلاد.

ويأتى هذا فى الوقت الذى تستمر فيه القوات الأمنية العراقية فى عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" الإرهابى فى كل أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم مرة أخرى فى البلاد.