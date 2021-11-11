رابط وطريقة تسجيل الصف الأول الابتدائي عبر البوابة التعليمية في سلطنة عمان eportal.moe.gov.om

نتابع معكم رابط وطريقة تسجيل الصف الأول الابتدائي عبر البوابة التعليمية في سلطنة عمان، حيث زاد البحث في الفترة الأخيرة في جميع أنحاء السلطنة وخاصة بعد إعلان وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان عن فتح باب تقديم أولياء الأمور لأبنائهم وبناتهم الطلاب الذين يريدون إلحاقهم بالصف الأول الابتدائي، وهذا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الشهير بعمان eportal.moe.gov.om، وسنتعرف معكم على كافة التفاصيل المتعلق بهذا الموضوع، فتابعوا معنا.

وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان

وقد أتاحت وزارة التربية والتعليم بعمان تسجيل الطلاب إلكترونيا، وهذا من ضمن إطار توجه الدولة إلى ميكنة جميع المعاملات الحكومية، والتي يأتي من ضمنها تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي.

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم في عمان عن فتح باب تسجيل الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 2022 / 2023.

ويجب على أولياء الأمور الراغبين في تسجيل أبنائهم للصف الأول في العام الدراسي القادم مسارعة التسجيل في الفترة المحددة التي فتحت بها الوزارة باب التقديم، والتي بدأت من يوم الخميس الموافق 28 اكتوبر 2021، وسيستمر التسجيل لمدة شهر حتى يوم الخميس ديسمبر 2021، وننصحكم بعدم التأخر في التسجيل.

شروط تسجيل الصف الاول الابتدائي للعام الدارسي الجديد 2022/2023

ويمكن لأولياء الأمور التسجيل لأبنائهم بكل سهولة، وهذا في حالة وصولهم إلى السن المناسب للتسجيل، وهذا بدءا من مواليد شهر 9 عام 2015 حتى مواليد شهر 12 عام 2016.

ويجب أن يمتلك الطالب أو الطالبة شهادة ميلاد بها الرقم المدني الخاص به وهذا اذا كان مواطن عماني، أما في حالة مقيم فيجب أن يمتلك بطاقة إقامة سارية.

طريقة تسجيل الصف الاول الابتدائي عبر البوابة التعليمية

ويمكن لولي الأمر التسجيل بكل سهولة، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى البوابة التعليمية “منصة منظرة” وهذا من خلال الرابط الرسمي eportal.moe.gov.om.

قم بالتصديق الإلكتروني عبر الهاتف الذكي أو باستخدام البطاقة الذكية.

في حالة اختيارك للهاتف، قم بكتابة رقم الهاتف الخاص بولي الأمر ثم اضغط على الدخول برقم الهاتف.

سيطلب منك ادخال الكود الذي تم ارساله للهاتف عبر رسالة نصية SMS.

في حالة اختيارك الدخول بالبطاقة الذكية، سيطلب منك توصيل البطاقة الذكية بالحاسوب للدخول.

ويمكنك الدخول باستخدام الرقم المدني وقد شرحنا ذلك في مقال تسجيل دخول المنصة التعليمية.

قم بالذهاب إلى الانظمة، ومن ثم اضغط على طلبات، وبعدها طلب جديد، ثم تسجيل طالب.

ستنتقل إلى استمارة تسجيل الطالب.

قم بإدخال كافة بيانات الطالب الصحيحة المطلوبة، واختيار مدرسته.

ثم اضغط على زر ارسال، وبعدها ستحصل على رقم الطلب.

ماذا تفعل بعد تسجيل الطالب

وبعد تسجيل الطالب أو الطالبة، يقوم ولي الأمر بأخذ الطالب والذهاب إلى المدرسة لعمل المقابلة الشخصية، ويجب على ولي الأمر احضار بعض المستندات ومنها:

السجل الطبي الخاص بالطفل.

تقرير طبي متعلق بصحة الطفل، وما إذا كان يمتلك أية امراض مزمنة أو اعاقات.

شهادة الميلاد الخاصة بالطفل (العماني)، أو بطاقة الاقامة (للغير عماني).

هذا كان مقالنا عن كيفية تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي في سلطنة عمان، نتمنى أن نكون قد ساعدناكم على التسجيل لأبنائكم وبناتكم الطلاب والطالبات، وبعد القيام بالتسجيل يجب عليكم الذهاب إلى المدرسة التي قمتم بطلب التسجيل إليها بالأوراق المطلوبة لاستكمال عملية التسجيل، وهذا بعد أن تفتح المدرسة باب استلام الملفات، فتابعونا في ثقفني.