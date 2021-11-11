أخبار اليمن : أبو راس يعزي بوفاة القيادي المؤتمري محمد الجبوبي

أبو راس يعزي بوفاة القيادي المؤتمري محمد الجبوبيبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن امين ابو راس برقية عزاء ومواساة بوفاة القيادي المؤتمري الشيخ / محمد علي راجح الجبوبي، عضو اللجنة الدائمة، عضو المجلس المحلي بمحافظة إب، وأحد مؤسسي المؤتمر الشعبي العام، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

واشار رئيس المؤتمر إلى عدد من مناقب الفقيد ومواقفه الوطنية الثابتة كواحد من ابرز مناضلي الثورة اليمنية ( سبتمبر- اكتوبر) ومؤسسي المؤتمر الشعبي العام، لافتا كذلك إلى إسهامات الفقيد في العمل التعاوني والتنمية المجتمعية، وتقلده عدد من المواقع الوظيفية في السلك العسكري والاداري.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد الشيخ / حارث محمد علي راجح الجبوبي واخوانه وكافة آل الجبوبي بمديرية القـفـرمحافظة إب، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته في هذا المصاب.

سائلاً المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون"

