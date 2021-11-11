اتصال هاتفي بين وزيري خارجية الإمارات وإيران

تلقى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك، وسبل تطويرها وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين. وأشار الشيخ عبد الله بن زايد خلال الاتصال، إلى تطلع دولة الإمارات للعمل المشترك مع إيران في مجال حماية البيئة، ومواجهة تحديات التغير المناخي.

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