بيلاروسيا: الغرب يحاول معاقبة روسيا بتأجيج أزمة الهجرة الجديدة مع بولندا

جدة - نرمين السيد - وأضاف ماكى، فى مقابلة مع وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الخميس: "ما يحدث على الحدود مع بولندا هو نتيجة تصرفات الاتحاد الأوروبى نفسه، فهذه مجرد محاولات لتبرير سياسة المواجهة المدمرة تجاه روسيا ".

وتابع الوزير البيلاروسى: "إذا أخذنا هذه المسألة على نطاق أوسع فى سياق جيوسياسى، فإن جميع الإجراءات التى يتخذها حاليا ما يسمى بالغرب الجماعى بشأن ببيلاروس يجرى توجيهها إلى روسيا، لأن موسكو تشكل، كما يعتقدون، تهديدا لهذا الغرب الجماعى"، موضحا أن كل ما يتم اتخاذه من إجراءات الآن هو من أجل معاقبة روسيا بشكل أو بأخر.

وكان رئيس وزراء بولندا، ماتيوش مورافيتسكى، حمل فى وقت سابق روسيا المسؤولية عن أزمة الهجرة على الحدود البيلاروسية - البولندية، معتبرا أن موسكو متورطة فى هذه الأزمة.

ومن جانبه، اعتبر الكرملين تصريحات مورافيتسكى غير مسؤولة وغير مقبولة، هذا وتوجه آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا نحو الحدود البولندية مع بيلاروس يوم الإثنين الماضى فى محاولة لاجتياز الحدود، فيما قامت السلطات البولندية بنشر الآلاف من الجنود وقوات حرس الحدود لمنعهم من ذلك.