جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش خلال اجتماعهما، أنهما سيواصلان العمل معا بشكل وثيق خلال اليومين المقبلين لتحقيق نتيجة طموحة، وذلك على هامش الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 26) المنعقدة حاليا فى جلاسكو باسكتلندا.





وتطرق الجانبان إلى المناقشات التى شاركا فيها فى وقت سابق مع الوزراء والمجتمع المدنى، والتقدم المحرز فى المفاوضات حتى الآن والقضايا الهامة العالقة. وكرر جونسون التزام المملكة المتحدة كرئيس لمؤتمر الأطراف بالتوصل إلى اتفاق اجماعى يحقق تقدما فى التكيف والتمويل، بحسب الموقع الرسمى للحكومة البريطانية. واتفق جونسون وجوتيريش على أن الدول يجب أن تتحد لتحقيق أهداف اتفاقية باريس والحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية من الاحتباس الحرارى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جونسون وجوتيريش يؤكدان العمل للتوصل لنتائج طموحة بـ«كوب 26» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.