آخر رئيس أبيض لجنوب إفريقيا.. وفاة فريدريك دى كليرك

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة ذا جارديان البريطانية على موقعها الإلكترونى، اليوم الخميس، أن دى كليرك، الذى سبق وعمل مع الرئيس الراحل نيلسون مانديلا لإنهاء الفصل العنصرى فى جنوب إفريقيا، يعد آخر الرؤساء البيض لجنوب إفريقيا.
وولد دى كليرك فى 18 مارس عام 1936 بجوهانسبرج، وهو ابن سياسى بارز ودرس القانون وعمل محاميا لعدة أعوام حتى تم انتخابه عضوا فى البرلمان، مرشحا عن الحزب الوطنى فى عام 1972.
وتولى العديد من المناصب الوزارية الرفيعة قبل أن يتم انتخابه رئيسا للبلاد فى عام 1989، وهو المنصب الذى شغله حتى عام 1994.
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