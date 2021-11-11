ميقاتى: قناعتنا الوطنية تتمثل فى استقلال القضاء وصون انتماء لبنان العربى

وأضاف ميقاتى - فى كلمته اليوم الخميس، خلال احتفال مئوية نقابة المحامين فى مدينة طرابلس- أن مفهوم الدولة يقوم على قاعدة أن يتخلى الفرد أو المجموعة طوعا عن بعض ما هو حق له من أجل المصلحة العامة التى تمثل بالضرورة وفى نهاية المطاف مصلحة للجميع من دون استثناء.
وأوضح أن المنطق المبنى على المطالبة الدائمة بالحقوق الخاصة للفرد أو للجماعة، هو منطق غالبا ما يؤدى إلى توتير الأجواء وتعطيل المؤسسات، ولا يتماشى قطعا مع مفهوم الدولة.
ودعا إلى أن تكون المناسبة اليوم فرصة للانتظام الكامل فى نهج سياسى واضح المعالم والمبادئ يلتزم قواعد الديمقراطية الصحيحة وأسس بناء الدولة العصرية ذات السلطة الواحدة التى لا ازدواجية فيها، على أن تجعل على رأس اهتماماتها حماية سيادة الوطن وضمان سلامة أرضه وشعبه ومؤسساته، واحترام القواعد والاستحقاقات الدستورية، وصون مصالح المواطنين المقيمين والمغتربين، والمحافظة على انتماء لبنان العربى، وبناء أفضل العلاقات مع الأشقاء فى المنطقة والأصدقاء فى العالم.
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