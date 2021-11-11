المجر تتبرع بـ800 ألف جرعة من لقاح استرازنيكا إلى غانا

جدة - نرمين السيد - وقال سفير المجر لدى غانا، تاماس إندرى فهير - فى تصريحات لوكالة أنباء غانا - إن التبرع كان الأكبر الذى قدمته المجر لشريك دولى.

وأضاف: "غانا تعد شريكا مهما للمجر فى منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، ونأمل أن يساهم التبرع فى منع انتشار جائحة كوفيد-19، ونتطلع إلى تعميق تعاوننا الودى مع غانا فى السنوات القادمة".

وتسلمت غانا حتى الآن أكثر من مليونى جرعة من لقاح استرازنيكا، وهى تستهدف تحصين حوالى 20 مليون (70 %) من سكانها للوصول إلى مناعة القطيع.