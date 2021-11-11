خطوات التقديم علي وظائف النيابة العامة 1443 للنساء وشروط التقديم

وظائف النيابة العامة 1443، أعلنت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية عن وظائف جديدة متاحة إلي السيدات في العديد من المجالات المتنوعة من التكنولوجيا والأدارة والوظائف الفنية والهندسية، كما تتوافر أيضاً وظائف للرجال حيث توفر النيابة عدد 284 وظيفة شاغرة إلي الجنسين، وذلك وفقاً لمجموعة من الشروط والاحكام التي يجب توافرها للحصول والتأهل للوظيفة المناسبة، وفي هذا الصدد نرصد معكم تفاصيل وظائف النيابة العامة 1443 بالمملكة وشروط التقديم.

وظائف النيابة العامة 1443 للنساء

خطوات التقديم علي وظائف النيابة العامة 1443، وفي السياق ذاته قد أكدت النيابة العامة علي ضرورة تواجد مجموعة من الشروط في المتقدمين للوظيفة، وأولها أن يكون المتقدم من الحاصلين علي مؤهل عالي، وأن ينجح ويجتاز جميع الاختبارات التي يتم عملها، وحضور الماقبلة الشخصية وأن تكون نسبة النجاح بها لا تقل عن 70%، يتم الترشيح الفرد المناسب غي الوظيفة المناسبة له بعد مراجعة الطلب.

خطوات التقديم علي وظائف النيابة العامة للنساء 1443

أعلنت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية عن وجود مجموعة من الخطوات الواجب اتباعها من أجل التقديم علي الوظائف المتاحة وهي علي النحو التالي.

يتم الدخول علي بوابة جدارا المتخصصة في الوظائف بالبداية.

ثم يتم التقديم علي الوظيفة الشاغرة المناسبة لك.

يتم ادخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

قم بالضغط علي كلمة تسجيل.

وبعد تسجيل الطلب يتم انتظار الرد من خلال الادراة.

وظائف النيابة العامة بالمملكة 1443

وهناك بعض الفئات التي تكون لهم الأولوية في الاختيار للتوظيف أولها أن يكون المتقدم حاصل علي درجة الماجستير أو الدكتوراه في الوظيفة المطلوبة، وإلي جانب ذلك خريجي الدبلومات العليا بعد الجامعة، وخريجي الدبلومات المتوسطة أيضاً وما يعادلها من الشهادات الأخري.