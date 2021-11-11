أخبار اليمن : وفيات كورونا حول العالم تتجاوز 5 ملايين حالة

وفيات كورونا حول العالم تتجاوز 5 ملايين حالةوصلت حصيلة إصابات فيروس كورونا حول العالم منذ بدء تفشيه في ديسمبر عام 2019 إلى 252 مليوناً و33 ألفاً بينما تجاوزت الوفيات أكثر من خمسة ملايين و 86 ألف حالة وفقاً لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي.

وحسب الموقع فإن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم وصل لغاية الآن إلى 252033434 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 5086429 حالة بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة 228112492.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 779421 حالة وفاة من أصل 47606550 إصابة تليها الهند مع تسجيل 461832 حالة وفاة من أصل 34388422 إصابة ثم البرازيل ثالثة بتسجيلها 610036 حالة وفاة من 21909298 إصابة.* وكالات

