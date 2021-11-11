رتبة عسكرية جديدة لولي العهد الأردني

نال ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، الخميس، رتبة عسكرية جديدة في جيش البلاد، بحسب بيان للديوان الملكي الأردني.

وقال الديوان الملكي الأردني: "صدرت الإرادة الملكية السامية بترفيع سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، إلى رتبة نقيب في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي".

وأضاف البيان: " وقام جلالة الملك عبد الله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقليد سموه الرتبة العسكرية الجديدة، التي تلت رتبته الحالية (ملازم أول)".

وكان ولي العهد الأردني تخرج من الأكاديمية العسكرية الملكية البريطانية ساندهيرست في عام 2017، وفي عام 2018 نال رتبة ملازم أول.

ويخدم الأمير الحسين، منذ نحو 9 أشهر في كتيبة الأمير الحسين الآلية التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى.

والأمير الحسين من مواليد عام 1994، وهو أكبر أنجال الملك الأردني الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبد الله.

وفي عام 2009، أصدر الملك الأردني قرارا بتمسية نجله وليا للعهد.

وأنهى ولي العهد تعليمه الثانوي في مدرسة "كينغز أكاديمي" في الأردن في 2012، ونال درجة البكالوريوس في التاريخ الدولي من جامعة جورج تاون الأميركية عام 2016.