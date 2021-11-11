ببيضة واحدة اصنعي كيكة الكوكيز الجميلة بالمنزل بطعم رائع

تعتبر كيكة الكوكيز من ألذ أنواع الكيك الجميل هي عبارة عن كيك بسيط جداً في تحضيره ومكوناته سهل جداً وبسيطة، وهي من أنواع الكيك الذي يقدم في الحفلات وأعياد الميلاد، ويعتبر من الكيك المحبب للأطفال فهي يتم تزينها بأكثر من طريقة وباستخدام أنواع الشوكولاتة المختلفة أو يمكن استخدام الأيس كريم للتزين أو النوتيلا فطرق تزينه عديدة ومتنوعة، تعطي له شكل جميل ومميز وفهي من أسهل أنواع الكيك الذي يمكن تحضيره في أعياد الميلاد لما له من شكل رائع وجميل جداً، وتعد هي كيكة مختلفة عن الكيك العادي في أن قوامها متماسك عن خليط الكيك العادي وأيضاً لا تحتوي على الحليب، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كيكة الكوكيز الهشة بخطوات سهلة جداً وبسيطة.

مكونات عمل كيكة الكوكيز

تتكون الكيكة من مكونات بسيطة جداً هي كما يلي:ـ

نصف كوب من الزبدة.

كوب وربع من الدقيق.

رشة ملح.

بيضة واحدة.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

ربع كوب من السكر الأبيض.

نصف كوب من السكر البني.

1/2 ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

نصف كوب من قطع الشوكولاتة.

طريقة التحضير

يتم تحضير كيكة الكوكيز من خلال مكونات بسيطة جداً هي كما يلي:ـ

في وعاء كبير نقوم بإضافة السكر الأبيض مع السكر البني ثم نضيف الزبدة ونخلط المكونات جيداً ثم نخفق المكونات باستخدام بالمضرب الكهربائي. ثم نقوم بإضافة حبة البيض والفانيليا ونخفق المكونات مرة أخرى حتي تتجانس تماماً. نضيف الدقيق مع رشة الملح والبكنج صودا ونقلب المكونات باستخدام الملعقة بدلاً من المضرب الكهربائي حتي يختفي الدقيق تماماً. ثم نقوم بإضافة قطع الشوكولاتة ونقلب المكونات جيداً، ثم نضع الخليط في صينية متوسطة الحجم وتكون مدهونة بالزيت أو مبطنة بورق الزبدة ثم نفرد الخليط باستخدام الملعقة حتي يتوزع جيداً داخل الصينية.

طريقة التسوية والتزيين

يتم تسوية الكيكة وتزينها كالآتي:ـ