نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة المدرسية للأسنان الكويت.. توضح طريقة حجز المواعيد بالخطوات الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماهي البرامج المدرسية لصحة الفم والأسنان، وكيف يتم الحجز المواعيد لأسنان أطفال الكويت، إذ إنها عيادات طبية أنشأت داخل المدارس في مختلف المحافظات في دولة الكويت ويكون هدف المراكز تقديم التوعية الصحية وتقديم الخدمات العلاجية للأسنان.

توفر البرامج المدرسية لصحة الفم والأسنان نظام تسجيل المواعيد من أولياء الأمور بالرقم المدني، ولكي يتم حجز موعد الصحة المدرسية للأسنان ينبغي استيفاء ولي الأمر تعبئة البيانات الخاصة به وإضافة معلومات الطالب لتفعيل الحجز من خلال موقع sohp-mohkwonline.com، حيث لديه اختيار تحديد تاريخ الموعد ووقته مما هو متاح في النظام.

حجز موعد الصحة المدرسية أسنان

نشر المكتب الإعلامي بوزارة الصحة فيديو يوضح طريقة حجز موعد في الصحة المدرسية لطب الأسنان وجاءت الخطوات كالتالي لجدولة موعد للأطفال في برامج الصحة المدرسية.

الدخول إلى نظام تسجيل المواعيد على موقع وزارة الصحة إدارة طب الأسنان.

وضع الرقم المدني لولي الأمر وكلمة المرور لتسجيل الدخول في البرامج المدرسية لصحة الفم والأسنان

أنتقل لخدمة “سجل المواعيد” اعلى الصفحة

ثم تعبئة بيانات ولي الأمر

إضافة معلومات الأطفال

ثم من بعد اختيار الطفل حدد الموعد باليوم المناسب

سوف تصلك رسالة بريد إلكتروني به تفاصيل الموعد.

الصحة المدرسية

تسجيل الصحة المدرسية لصحة الفم والأسنان

التوجه الى رابط التسجيل على موقع الإلكتروني الرسمي للبرامج المدرسية لصحة الفم والأسنان.

تسجيل الرقم المدني لولي الأمر

تدوين الاسم الثلاثي لولي الأمر لإكمال التسجيل

إضافة كلمة مرور وإعادة إدخالها في الحقول المخصصة.

إدخال البريد الالكتروني يشمل رقم الهاتف

تحديد المحافظة/المنطقة

إدخال المبنى/القطعة والشارع

الان، اضغط على ايقونة تسجيل باللون الأحمر

بعد ان تكون أنهيت عملية التسجيل وفتح حساب مفعل في موقع الصحة المدرسية لصحة الفم والأسنان، يمكنك إتباع الخطوات أعلاه لطلب حجز موعد لأحد لأبناء وبحد أقصى موعدين في اليوم للعائلة الواحدة، ويسمح حجز موعد واحد للطالب كل خمسة أيام عمل.

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