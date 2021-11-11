التزوير ومحاولة الاغتيال.. مجلس القضاء العراقي يكشف الحقيقة

قال رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، الخميس، إن المزاعم بشأن تزوير الانتخابات التي جرت في أكتوبر الماضي "لم تثبت بدليل قانوني معتبر إلى الآن".

وتسببت نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق بحالة من الفوضى، مع رفض التيارات الموالية لإيران للنتائج، التي أشارت إلى تراجع عدد مقاعدها بشكل كبير.

والاثنين، أعلنت مفوضية الانتخابات الانتهاء من عمليات الفرز اليدوي للطعون، إلا أن زيدان أكد في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع)، عدم ثبوت أدلة على التزوير.

وقبل أيام خرجت مظاهرات من مؤيدي التيارات الرافضة لنتائج الانتخابات، واقتحم المتظاهرون المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، ووقعت مواجهات مع قوات الأمن أدت إلى سقوط ضحايا.

وأشار زيدان إلى استمرار التحقيقات بشأن استهداف المحتجين في هذه الاحتجاجات.

وفي وقت لاحق، تعرض رئيس الحكومة العراقي، مصطفى الكاظمي، لمحاولة اغتيال، حيث استهدف منزله بقذائف أطلقتها طائرة مسيرة، مما أدى إلى تعرضه لإصابة طفيفة.

وأوضح رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أن التحقيق متواصل في محاولة اغتيال الكاظمي، لكنه لا يزال في مراحله الأولى ولم يعرض على القضاء.