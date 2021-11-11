رابط تقديم الامن الدبلوماسي نساء 1443 جندي.. شروط القبول والتسجيل الامن الدبلوماسي

تقديم الامن الدبلوماسي نساء 1443 ، أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن بدء فتح القبول والتسجيل في القوات الخاصة للامن الدبلوماسي للنساء 1443 جندي ، وذلك عبر بوابة أبشر للتوظيف الإلكتروني وفقاً للشروط والضوابط وآلية التقدم والمواعيد التي تم توضيحها وسنتعرف عليها سوياً خلال هذا المقال، بالإضافة أننا سنوفر لكم رابط تقديم الامن الدبلوماسي نساء 1443. القوات الخاصة للامن الدبلوماسي القبول والتسجيل للنساء ، كما أن هناك الكثير يرغبن في معرفة تفاصيل سلم رواتب الامن الدبلوماسي جندي مع البدلات.

تقديم الامن الدبلوماسي نساء 1443

تقديم الامن الدبلوماسي نساء 1443 ، خلال الإعلان الصادر من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية ، تم توضيح موعد تقديم القوات الخاصة للامن الدبلوماسي للنساء 1443 ، حيث سيتم فتح باب القبول والتسجيل للعنصر النسائي بداية من يوم السبت الموافق 1443/04/08هجري، الموافق 2021/11/13 ميلادي، وذلك في تمام الساعة 10 صباحا. وتستمر عمليات تقديم الأمن الدبلوماسي ١٤٤٣ نساء ، حتى تنتهي في يوم الخميس الموافق 1443/04/13هجرياً الموافق 2021/11/18 ميلادياً في تمام الساعة 10 صباحاً.

شروط تقديم الامن الدبلوماسي للنساء 1443:

أما فيما يخص شروط تقديم الامن الدبلوماسي 1443 للنساء ، فجاء على رأسها أن تكون المتقدمة أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة، كما اشترط أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة وما يُعادلها، ويُفضل من تمتلك مؤهل أعلى، أما عن باقي شروط الأمن الدبلوماسي للنساء فتتمثل في التالي.

يُشترط أن تكون المتقدمة حسنه السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

يُشترط أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة سـارية الصلاحية وقت التقديم.

يُشترط أأن لا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية.

يُشترط ألا تكون متزوجة من غير سعودي.

يُشترط أن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول.

بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

رابط تقديم الامن الدبلوماسي 1443 للنساء ابشر توظيف

أوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية في بيانها بدء القبول والتسجيل، أنه سيتم تفعيل رابط تقديم الامن الدبلوماسي نساء 1443 جندي حسب المواعيد الموضحة، حيث يُمنكم الدخول عبر رابط ابشر للتوظيف ، والإطلاع على كافة التفاصيل الأخرى، وإتمام عملية تقديم القوات الخاصة للامن الدبلوماسي للنساء 1443 جندي ، كما أننا سنكون قريبين من الأحداث الهامة فيما يخص إعلان نتائج الامن الدبلوماسي للنساء ، وكيفية الاستعلام عن أسماء المقبولات في الامن الدبلوماسي رتبة جندي.