ما هو دعم ريف.. رابط طريقة تسجيل في دعم ريف للماشية والأسر المنتجة والعاملين في القطاع الريفي

برنامج دعم ريف، هو برنامج حكومي يقدم الدعم لكافة المزارعين والعاملين في القطاع الريفي من الأسر المنتجة وربات البيوت، ويسعى هذا البرنامج إلى تحقيق التنمية الريفية المستدامة، أطلقت هذه المبادرة في التاسع من يناير 2019، حيث حرصت الحكومة السعودية إلى الإنعاش الاقتصادي والتنيمة الاجتماعية، وذلك عبر استخدام الموارد الطبيعية والزراعية أحسن استغلال، ويحرص على تحقيق رؤية المملكة 2030، ويسعى الكثير من المواطنين السعوديين العاملين في المهن الزراعية إلى معرفة طريقة التسجيل في دعم الريف، حيث يقدم الدعم الريفي الحكومي مبالغ مالية غير مستردة تساهم في زيادة قدرات العاملين في هذا القطاع كما يقدم الدعم المادي لمربي الماشية، وفي السطور التالية نوفر لكم كافة تفاصيل التقديم.

طريقة التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة

يمكن التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة وربات البيوت بطريقة إلكترونية بسيطة وسهلة، وذلك عن طريق القيام بعدد من الخطوات، حيث تكون آلية التسجيل عن طريق بوابة دعم ريف الإلكترونية التابعة إلى وزارة البيئة والمياه الزراعية، ويجب على جميع المتقدمين استيفاء الشروط المعلنة من قبل الوزارة من أجل الاستفادة من الدعم المادي، ويوفر هذا الدعم للمزارعين تنمية مشاريعهم الزراعية بجانب وزيادة الكافة الإنتاجية بالإضافة إلى توفير الكثير من فرص العمل للعاطلين والباحثين عن العمل، ويمكن التسجيل في ريف للذكور والإناث.

شروط الحصول على دعم ريف

يرغب الكثير من المواطنين السعوديين من الأسر المنتجة والعاملين في قطاع الريف، ولكن توجد العديد من الشروط الواجب توافرها في الراغبين في التقديم للحصول على الدعم الريفي، ونتابع معكم جميع الشروط التي أعلنت عنها الوزارة من أجل الأهلية للاستفادة من دعم ريف.

أبرز الشروط أن يكون المتقدمين سعوديين الجنسية أو حاملين لبطاقة التنقل. يمنع على المتقدم أن يكون عاملا لدي القطاع الخاص أو العام. يشترط أن يكون عمر المتقدم 22 عام أو أكثر. يجب على المتقدم أن يكون على رأس عمله. يشترط أن يكون المتقدم إقامته داخل مناطق الدعم. يجب أن لا يزيد راتب المتقدم عم 6000 ريال شهريا. يمنع التقديم على أكثر من 3 برامج. امتلاك وثيقة العمل الحر. امتلاك حساب مصرفي نشط.

الخطوة الأولى، زيارة الرابط الرسمي لمنصة دعم ريف. الخطوة الثانية قم بالنقر على طلب الدعم. الخطوة الرابعة كتابة كل البيانات والمعلومات المطلوبة. الخطوة الخامسة الضغط على أيقونة تسجيل. الخطوة السادسة كتابة رقم الحساب البنكي التابع لك. الخطوة السادسة قم بتحديد أحد البرامج الدعم. الخطوة السابعة، أدخل كود التحقق. أخيرا النقر على أيقونة حفظ.

خطوات التقديم في برنامج دعم ريف