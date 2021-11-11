دوت الخليج :- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه بتاريخ 2021/11/8 أسعف للمستشفى شخص خمسيني إثر تعرضه للطعن ومحاولة الحرق من قبل أحد أبنائه إثر خلافات عائلية في منزله في العاصمة وما زال المصاب قيد العلاج فيما أُلقي القبض على الابن في حينه وجرى التحقيق معه وتحويله للقضاء وجرى توقيفه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمن العام : حادثة اعتداء ابن على والده منذ ايام وإثر خلاف عائلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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