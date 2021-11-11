رغم أمرين قضائيين.. انقطاع الإنترنت مستمر في السودان

لا يزال انقطاع الإنترنت مستمرا في السودان، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن ناشطين، رغم صدور أمرين قضائيين بإعادة الخدمة يومي الثلاثاء والخميس.

وأمر قاض الخميس شركات الاتصالات في الخرطوم بتوضيح سبب استمرار انقطاع خدمات الإنترنت، بعد أكثر من أسبوعين من سيطرة الجيش على السلطة، وبعد يومين من أمر قضائي بإعادة الاتصالات.

وانقطع الإنترنت عبر الهاتف المحمول في أنحاء السودان منذ 25 أكتوبر، وعرقل ذلك جهود التعبئة للاحتجاج على إجراءات الجيش.

وصدر الأمر القضائي بإعادة خدمات الإنترنت "على الفور"، الثلاثاء، استجابة لشكوى من جمعية حماية المستهلك في السودان.

وكرر القاضي الخميس الأمر لشركات زين و"إم تي إن" و"سوداتل" و"كنار" بإعادة الخدمات، في انتظار الإعلان عن أي تعويضات يتعين دفعها للمشتركين.