ميركل تهنئ رئيس وزراء اليابان لإعادة انتخابه.. وتتطلع لتعاون مستقبلى

جدة - نرمين السيد - هنأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، والذى أعيد انتخابه كرئيس للوزراء فى البرلمان أمس الأربعاء، بعد فوز ائتلافه الحاكم بقوة فى الانتخابات العامة فى أكتوبر الماضى.





وأرسلت ميركل برقية مفادها " حضرة رئيس الوزراء، أهنئكم بحرارة على نجاح حزبكم فى انتخابات مجلس العموم وعلى تجديد انتخابكم رئيسا لوزراء اليابان"، مضيفة أن بلادها ممتنة للعلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين والشعبين، وتتطلع بثقة إلى التعاون المستقبلى. وأكدت ميركل -فى البرقية- مواصلة العمل والتعاون بين البلدين من أجل حماية المناخ، والتجارة الحرة، والتعددية، والنظام القائم على القواعد، وحل النزاعات سلميا. وأعاد المشرعون اليابانيون انتخاب كيشيدا رئيسا لوزراء البلاد رسميا، وذلك بعد الفوز بأغلبية مريحة حققها الائتلاف الحاكم فى انتخابات مجلس النواب قبل عشرة أيام.

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