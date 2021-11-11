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عمر شويل - جدة molsa.gov.iq تسجيل استشارية العاطلين عن العمل وطالبي الحصول على الرعاية الاجتماعية من خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، وقد قامت الوزارة بفتح باب التسجيل الإلكتروني لطلب العمل والرعاية عبر الاستمارة الخاصة بالتسجيل الإلكتروني على الرابط الرسمي للوزارة للراغبين في الحصول على الوظائف أو القروض الميسرة.

molsa.gov.iq تسجيل استشارية العاطلين عن العمل وتحديث البيانات للرعاية الاجتماعية

وتقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشكل دوري بدراسة أحوال المواطنين في الدولة العراقية، حيث يتم فحص شامل للشباب وحصر أعداد الراغبين في الحصول على فرص للعمل في القطاع الحكومي الرسمي أو الحصول على قروض صغيرة أو متوسطة بشروط ميسرة ليتم تقديم العمل اللازم للشباب بالمشروعات الخاصة بهم، كما يكون ضمن إطار عمل الوزارة أيضا استقبال طلبات الحصول على رواتب الرعاية الاجتماعية للأسر الفقيرة أو المعدمة وكذلك كبار السن والغير قادرين على العمل، وذلك ليتم الحصول على دعم الدولة لجميع أفراد شعبها.

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

قامت عدد من الوزارات بالدولة بتقديم ما يلزم لاستيعاب البطالة الكبيرة بين أوساط الشباب، حيث تقوم الوزارة بعملها بتقديم العديد من الخدمات للخريجين والحاصلين على المهن أو الحرف، وكذل الغير قادرن على مشقة العمل بتقديم ما يلي:

تقديم قروض ميسرة للشباب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

تقوم الوزارة باستقبال طلبات العمل من خلال ملئ استمارات البطالة ليتم حصر الأعداد والبحث عن الفرص المناسبة للعمل.

يتم تقديم مبالغ للرعاية الشهرية لغير القادرين على العمل من المعاقين وكبار السن والنساء اللاتي ليس لهن معيل.

تقوم الوزارة أيضا بتقديم راتب للمعيل المعين، وهو من يتفرغ لخدمة أحد الأفراد من الاسرة وليس له عمل.

تقبل الوزارة المسجلين لديها للعاطلين عن العمل من الذكور بالسن ما بين 15-60 عام ومن الإناث من 15 وحتى 55 عام.

محظورات التقديم على رواتب الرعاية أو التسجيل في العاطلين عن العمل

تقبل الوزارة جميع المتقدمين من الخريجين، والذي يكون معهم الوثائق التي تفييد التخرج من التعليم الجامعي أو المهني بينما لا يتم قبول الطلاب المستمرين في الدراسة من التسجيل الإلكتروني بالموقع.

المستمسكات المطلوبة للتقديم على استشارية طلب العمل

يكون على الراغبين في الحصول على دعم الوزارة تحضير عدد من المسمسكات وذلك لإثبات البيانات والمعلومات التي يتم تسجيلها على المواطن والتي تكون كالتالي:

تقديم البطاقة الوطنية الموحدة أو هوية الأحوال.

يتم تقديم بطاقة السكن.

يقوم بتقديم أيضا بطاقة التموين.

يتم تقديم الوثيقة الدراسية للخريجين.