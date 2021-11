تثبيت PUBG NEW STATE الأصلية بعد إصدارها رسميا ومتطلبات تشغيل لعبة PUBG new state للاندرويد والأيفون

PUBG NEW STATE تم إصدارها رسميا الآن على المتاجر الإلكترونية. وتسبب ذلك في زيادة معدلات البحث بشكل كبير جدا من قبل محبي لعبة ببجي الجديدة . حيث شهدت المتاجر الإلكترونية إقبال وضغط كبير جدا من ملايين اللاعبين من جميع أنحاء العالم اللذين يريدون تحميل PUBG NEW STATE الإصدار الأصلي. كما يشعر اللاعبين بالكثير من الشغف للتعرف على المميزات الكثيرة التي تمت إضافتها للعبة. لذلك سوف نقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني طريقة تنزيل PUBG NEW STATE بطريقة رسمية وأمنة لتكن أنت من أولا اللاعبين اللذين قاموا بتحميل ببجي نيو ستيت . كل ما عليكم هو متابعة هذا المقال حتي النهاية للتعرف على كافة تفاصيل التحميل.

PUBG NEW STATE

لعبة PUBG NEW STATE واحدة من أكثر الإلعاب الإلكترونية التي حازت على حب وإعجاب الكثيرين. وذلك بسبب قيام المطورون بإضافة الكثير من التحسينات والتطورات والتحديثات للعبة pubg . حيث أضافوا الكثير من أحدث وأقوي أنواع المركبات والأسلحة والذخيرة. وكل هذا يوجد في عام 2051 حيث التكنولوجيا المتطورة والحديثة التي تساعد اللاعب على الفوز وهزيمة الإعداء والبقاء على قيد الحياة لأطول فترة ممكنة. كما أن لعبة ببجي مستوحاه من العصر الحديث ذات الرسومات الجذابة عالية الجودة والدقة.

طريقة تحميل PUBG: NEW STATE

تهانينا يمكن الآن لجميع اللاعبين من جميع أنحاء العالم ومن الدول العربية ( العراق، الأردن، السعودية، مصر، الإمارات ) تحميل ببجي نيو ستيت بكل سهوله بعد إصدارها بشكل رسمي على الكثير من المتاجر الإلكترونية. فإذا أردت الحصول على PUBG NEW STATE الأصلية في خمس دقائق فقط. فيجب عليك إتباع هذه الخطوات :

إذا كان هاتفك أندرويد قم بفتح متجر جوجل بلاي.

أما إذا كان هاتفك أيفون قم بفتح متجر أبل ستور.

حتي وأن كان هاتفك سامسونج يمكنك أيضا تنزيل لعبة PUBG NEW STATE من متجر سامسونج.

من متجر سامسونج. ثم بعد ذلك يجب عليك كتابة ( لعبة PUBG NEW STATE ) من مربع بحث المتجر.

) من مربع بحث المتجر. كما يجب عليك النقر على كلمة بحث.

سوف يظهر لك الآن صفحة اللعبة الرسمية.

بعد ذلك يجب عليك الضغط على كلمة ( تثبيت PUBG NEW STATE ).

). سوف تبدأ الآن عملية التحميل والتثبيت على هاتفك.

يجب عليك الانتظار لبضع دقائق فقط.

بعد الانتهاء من تثبيت اللعبة يمكنك الآن فتحها لتبدأ باللعب والاستمتاع في أجواء عام 2051.

متطلبات تشغيل لعبة PUBG new state للاندرويد والأيفون

من المتعارف علية أن لعبة ببجي نيو ستيت تحتاج إلى متطلبات تشغيل أعلي من لعبة ببجي الأساسية. لذلك يجب عليكم توفير متطلبات تشغيل اللعبة لكي تتمكنوا من تشغيل اللعبة بكل سهوله وبدون تقطيع. وهذه هي متطلبات تشغيل لعبة PUBG new state للاندرويد والأيفون :

متطلبات الأندرويد : نظام تشغيل أندرويد 6.0 على الأقل. ومن الأفضل أن يكون أعلي من ذلك. وحدة معالجة مركزية 64 جيجا بايت. كما يجب أن تكون ذاكرة الوصول العشوائي سعة 2 جيجا بايت.

متطلبات الأيفون : نظام تشغيل iOS 13 ويستحسن أن يكن أعلي من ذلك. حجم تحميل PUBG NEW STATE 1.5 جيجا بايت.



الآن أعزائي اللاعبين يمكنكم بكل سهوله الحصول على لعبة PUBG NEW STATE وتثبيتها على هواتفكم بكل سهوله بعد إصدارها رسميا في المتاجر الإلكترونية. حيث أن اللعبة يمكن تشغيلها بدون أي مشاكل على هواتف الفئة المتوسطة وذلك يعني أنك لا تحتاج إلى شراء هاتف ثمين ذات مواصفات عالية. الآن حان وقت المغامرة والاستمتاع بلعبة ببجي نيو ستيت الدولة الجديدة التي تنافس وبشدة الكثير من الإلعاب الإلكترونية الأخري.