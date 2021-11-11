أخبار اليمن : الامانة.. الاطلاع على أضرار قصف العدوان حي النهضة

الامانة.. الاطلاع على أضرار قصف العدوان حي النهضة
اطّلع رئيس لجنة التخطيط والتنمية المالية في محلي أمانة العاصمة شرف الهادي، اليوم، على أضرار قصف طيران العدوان الأمريكي- السعودي على منازل المواطنين في شارع الثلاثين في حي النهضة بمديرية الثورة.
وندد الهادي باستهداف طيران العدوان حي النهضة السكني ومناطق أخرى في العاصمة بعدد من الغارات، خلفت أضراراً بمنازل وممتلكات المواطنين .. مؤكداً تعمّد العدوان في استهداف المناطق المدنية الآهلة بالسكان.
واستنكر استمرار جرائم تحالف العدوان، واستهدافه للأحياء السكنية في مديريات أمانة العاصمة، في ظل تواطؤ أممي ودولي إزاء ما يتعرّض له الشعب اليمني.
وأكد رئيس لجنة التخطيط والمالية في محلي أمانة العاصمة أن جرائم العدوان لن تثني الشعب اليمني عن مواصلة صموده وثباته حتى تحقيق النصر.
رافقه خلال الزيارة مديرا المديرية عقيل السقاف والمتابعة والتقييم في الأمانة عبدالحليم السكري ومدير التربية في المديرية عبدالرحمن الفصيح.
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