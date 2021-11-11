جدة - نرمين السيد - وسيكون تشكيل مجلس السيادة الانتقالى على النحو التالى: الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن البرهان رئيسا الفريق أول محمد حمدان دقلو موسى نائبا للرئيس الفريق أول ركن شمس الدين كباشى ابراهيم عضوا الفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا عضوا الفريق مهندس مستشار بحرى ابراهيم جابر ابراهيم عضوا مالك عقار اير عضوا الطاهر أبوبكر حجر عضوا الهادى إدريس يحيى عضوا رجاء نيكولا عبد المسيح عضوا يوسف جاد كريم محمد على يوسف عضوا أبو القاسم محمد محمد احمد عضوا عبد الباقى عبد القادر الزبير عبد القادر عضوا سلمى عبد الجبار المبارك موسى عضوا يذكر أن تعيين ممثل شرق السودان تم إرجائه الى حين استكمال المشاورات بشأنه. وحسب البيان، يسرى المرسوم اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- السودان.. مرسوم دستورى بتشكيل مجلس السيادة الانتقالى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.