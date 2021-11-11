المجموعة السعودية للأبحاث تعين شركة الوسائل وكيلا إعلانيا حصريا

جدة - نرمين السيد - قررت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)، تعيين شركة الوسائل السعودية (SMC)، أبرز الشركات المتخصصة فى التسويق الإعلانى الرقمى فى منطقة الشرق الأوسط، وكيلا إعلانيا حصريا للمجموعة التى وقعت عقدا مع الأخيرة تتولى بموجبه مهام مبيعات الإعلانات التجارية، الرقمية والمرئية والمسموعة والمطبوعة، لكافة المنصات التابعة لـ SRMG، وذلك بدءا من الثامن من نوفمبر 2021.





وتعتبر الوسائل السعودية من أهم الشركات التى تقدم خدمات التسويق الإعلانى، والأكثر خبرة فى تقديم الخيارات والحلول الإعلانية، وفق أعلى المعايير المهنية، كما أنها تملك خبرة تراكمية أهلتها لأن تكون الأبرز فى المنطقة العربية والشرق الأوسط فى مجالها، بالإضافة إلى مواكبتها التطور الكبير الذى شهد قطاع الإعلانات الرقمية، حيث عززت من قدراتها وإمكاناتها بالاستفادة من التقنية الرقمية المتجددة وتوظيفها لخدمة سوق الإعلانات.

وتسعى هذه الشراكة إلى منح المعلنين فرصا تجارية جديدة واعدة وآفاق أوسع فى الوصول إلى الجمهور، ما يعزز من مكانة المجموعة كشركة رائدة فى قطاع الإعلانات.

تعقيبا على الاتفاقية، قالت جمانا الراشد، الرئيس التنفيذى للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام: "لقد أعلنا مؤخرا عن استراتيجية النمو والتحول الرقمى الجديدة، لتصبح المجموعة مركزا إعلاميا متكاملا مدعوما بالبيانات ومرتكزا على التكنولوجيا ونظم الربط المتطورة، لريادة الإعلام الرقمى والاجتماعى، ولخلق محتوى فريد وحصرى، تعزيزا لمكانة المجموعة كمصدر موثوق للأخبار والمعلومات من وإلى الشرق الأوسط.

وأضافت: "لقد وضعنا لأنفسنا أهدافا طموحة، ولطالما كانت الشراكات الاستراتيجية عامل نجاح حاسم بالنسبة لنا، لذا ومن خلال توقيع هذه الاتفاقية، فيسرنا الإعلان عن شركة الوسائل السعودية (SMC) كشريك استراتيجى رئيسى للمجموعة. سوف يلعب هذا التعاون دورا أساسيا فى تطوير الأداء، وتعزيز الكفاءات، وتعظيم الإيرادات التى ستؤدى إلى خلق تجربة أفضل لقرائنا ومتصفحينا ومعلنينا، فضلا عن تحقيق العوائد لمساهمينا. سعيدون بالشراكة مع شركة الوسائل السعودية (SMC) ونتطلع للتعاون والعمل عن قرب مع فرق العمل فى SMC".

من جانبه، قال محمد الخريجى، رئيس مجلس إدارة شركة الوسائل السعودية (SMC): "تعزز هذه الاتفاقية من أهداف الشركة الرامية إلى تمكين العملاء فى المنطقة من الاستفادة من خبراتنا الواسعة فى التحول الرقمى وتوظيف الذكاء الاصطناعى فى تحليل البيانات بما يضمن تحفيز الابداع والتنافسية من خلال الفرص المبتكرة التى توفرها استراتيجياتنا التوسعية نحو تعزيز مكانة الشركة إقليميا والنهوض بهذه الصناعة لتقديم حلول استثنائية ذات جودة عالية للمنافذ الإعلامية والمنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعى بما يضمن الدور الذى نتطلع به فى قيادة هذه الصناعة التى تشهد نموا مضطرد.

تجدر الإشارة إلى أن المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG) - المدرجة فى سوق الأسهم السعودية "تداول" والتى يقودها فريق تنفيذى تم تعيينه حديثا – تركز على تقديم محتوى حصرى ونوعى للجمهور، من خلال منصات رقمية واجتماعية مبتكرة، ثابتة ومتحركة، فضلا عن تعزيز انتشار وسائلها الإعلامية عبر الأقمار الصناعية. كما تخطط المجموعة لتعزيز قدراتها فى مجال البيانات والتقنية، وتطوير منتجات وخدمات جديدة، وتعزيز قدراتها المالية، وتنويع مصادر الإيرادات.

يذكر أن SRMG تمتلك أكثر من 30 وسيلة إعلامية كبرى بما فى ذلك صحيفة الشرق الأوسط وشبكة الشرق للأخبار وصحيفة عرب نيوز، وغيرها.