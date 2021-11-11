لبنان يطلق صندوقا لإعادة بناء المشروعات المتضررة من انفجار ميناء بيروت

ويهدف المشروع المدعوم من البنك الدولى إلى تقديم منح لأكثر من 4300 مؤسسة صغيرة ومتناهية الصغر المتضررة من الإنفجار وخصوصا المطاعم والمقاهى والمحال التجارية، على أن تقدم الطلبات عبر شركة "كفالات".
حضر الحفل نائب رئيس الوزراء سعادة الشامى ووزراء المالية يوسف خليل والصناعة جورج بوشكيان والاقتصاد أمين سلام والسياحة وليد نصار والزراعة عباس الحاج حسن وعدد من النواب والسفراء ونواب وسفراء أجانب يمثلون الدول التى أسهمت فى تمويل الصندوق، أضافة إلى حشد من مدراء وممثلى القطاعات الإنتاجية، والشركات المعنية بإطلاق الصندوق.
ويعمل صندوق إعادة بناء مؤسسات الأعمال فى بيروت على نحو أفضل على تقديم منح لنحو 4300 مؤسسة للأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر التى تضررت بشكل مباشر من جراء إنفجار ميناء بيروت، وهو ممول بموجب منح من البنك الدولى ودول عدة لمدة خمس سنوات، بهدف الحفاظ على الوظائف فى القطاع الخاص والحد من عمليات إغلاق المؤسسات وتسريح العمال.
ويعد اسم B5 اختصارا للعبارة الإنجليزية (building Beirut businesses back and better fund) وهى تسمية تتماشى مع مساحة خمسة كيلومترات من موقع الإنفجار حيث تضررت عشرات مؤسسات الأعمال ذات الملكية الخاصة إضافة إلى خسائر كبيرة بالموجودات والمخزونات فى هذه المنطقة شرقى العاصمة اللبنانية بيروت.
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