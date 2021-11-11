مصرع 14 شخصا جراء الأمطار الغزيرة بجنوب الهند

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية أنه تم رفع درجة التحذير فى أجزاء عديدة من الولاية فيما من المتوقع أن يستمر الهطول الغزير للأمطار على المناطق المعزولة، مضيفة أن هطول الأمطار مستمر منذ عدة أيام ما تسبب فى دمار أكثر من 800 كوخ وإجلاء مئات السكان من المناطق المهددة.
كما علقت السلطات، حركة الطيران فى العاصمة "تشيناى" التى تشهد هطولاً للأمطار يعد من بين الأقوى الذين تعرضت لهم المدينة منذ عام 2015، فيما حذرت السلطات من حدوث المزيد من الفيضانات والدمار جراء استمرار هطول الأمطار.
يشار إلى أن 28 شخصًا قد لقوا مصرعهم فى ولاية "كيرالا" المجاورة الشهر الماضى جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة.
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