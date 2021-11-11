القوات البحرية التونسية تحبط عملية هجرة غير شرعية قبالة مدينة الشابة

جدة - نرمين السيد - أحبطت وحدة تابعة للقوات البحرية التونسية، اليوم الخميس، عملية هجرة غير شرعية لـ24 مهاجرا من أصول أفريقية من بينهم 12 سيدة كانوا على متن قارب قبالة مدينة "الشابة" بولاية "المهدية".





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