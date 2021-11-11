إيطاليا: إجراءات أمنية احترازية وتحقيقات مع ستة متهمين بالإرهاب

نفذ عناصر وحدة العمليات الخاصة التابعة لقوات الدرك الإيطالية (كارابينييري)، اليوم الخميس، إجراءات أمنية احترازية بحق 6 أشخاص، صادرة عن محكمة بيروجا بناء على طلب مدعي عام المدينة.
ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية عن مصادر أمنية، قولها إن "العملية في مرحلتها التنفيذية تمت بدعم من قياداتها الإقليمية في كل من كالياري، كوزينتسا، ليتشي، جنوة، كريمونا، ماسّا، بيروجا، روما، تارانتو وفيتيرب، لتنفيذ أوامر الإجراءات ضد الأشخاص المعنيين، بناء على نتائج التحقيقات المنسقة في ظل اتصال تحقيقي مستمر من قبل المدعين العامين في ميلانو وبيروجا".
وقال المدعي في مذكرة إن "المشمولين بالإجراءات هم ستة مشتبه بهم بالتحريض بشكل خطير على ارتكاب جرائم لأغراض الإرهاب وتخريب النظام الديمقراطي في البلاد".
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