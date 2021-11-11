الصليب الأحمر يقوم بتوزيع مساعدات إنسانية بين اللاجئين بالقرب من حدود بيلاروس

تقوم منظمة الصليب الأحمر في بيلاروس بتوزيع المساعدات الإنسانية بين المهاجرين من بلدان الشرق الأوسط المحتشدين بالقرب من الحدود البيلاروسية - البولندية.

وأفادت قناة "أو تي أر" الروسية بأن المهاجرين يحصلون من الصليب على الخبز والنقانق والماء.

وكانت المنظمة الدولية أعلنت سابقا عن إطلاق عملية لجمع المساعدات، حيث قد لا يكون هناك ما يكفي من الغذاء لجميع المهاجرين المحصورين في تلك المنطقة.

من جهتها نقلت وكالة "بيلتا" البيلاروسية للأنباء عن ممثل دائرة المفوض السامي للأمم المتحدة في بيلاروس، مالوسيو مامو: "إن الوضع كارثي. وأعتقد أنه سيكون أسوء بعد يوم. يجب أن نعمل شيئا". كما أكد مامو أن الظروف المعيشية في مخيم اللاجئين على الحدود مع بولندا سيئة، وسلم المهاجرين دفعة من المساعدات الإنسانية باسم منظمته.