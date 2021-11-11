“رابط” حجز تذاكر ونترلاند ضمن موسم الرياض 2021-2022

ماهي ونترلاند، وطريقة حجز التذاكر فيها ضمن موسم الرياض 2021-2021، يُسعدنا ان نقدم أسعار التذاكر وطرق الحجر لها إلكترونياً بكل سهولة عبر موقع تكت مكس او رابط موسم الرياض. حيث تنطلق فعالياتها المذهلة كأكبر مدينة للألعاب ويقضي فيها الأطفال اوقاتهم بكثير من المرح واللعب متيحه المدينة الكبيرة للضيوف أفضل تجربة من خلال الألعاب العالمية والعروض الترفيهية والموسيقية ضمن 6 مناطق تضم فعاليات متنوعة والعاب للكبار والصغار والتي بدأ انطلاق موسم ونترلاند في, 27 أكتوبر 2021 وتستمر حتى الخميس, 31 مارس 2022.

ونترلاند

ونترلاند مكان راقي ومميز كملاهي مزود بالمرافق الترفيهية ويعود بطاقة استيعابية أكثر 40% في موسمه الجديد عما كان عليه في 2019، ليضفي مزيدا من المتعة للزائرين مع ألعاب تناسب كل الأعمار، فضلاً عن إمكانية التسوق لشراء أشهر علامات الألعاب العالمية المتواجدة بقوة في المهرجان مثل ديزني، ماتيل للألعاب، هاسبرو، توي برو، شركة Moonbug.

انتم تعلمون ان دخول ونترلاند الرياض يتطلب شراء تذكرة، بخلاف الأطفال التي أعمارهم أقل من سنة فمسموح دخولهم بشكل مجاني. وتبدا أسعار التذاكر في ونترلاند 55 ريال ريال للتذكرة الواحدة.

متى تفتح ونترلاند الرياض 2021-2022

يوضح الجدول أدناه الأوقات الزمنية لافتتاح ملاهي ونترلاند الرياض 2021-2022