“رابط” حجز تذاكر ونترلاند ضمن موسم الرياض 2021-2022

ماهي ونترلاند، وطريقة حجز التذاكر فيها ضمن موسم الرياض 2021-2021، يُسعدنا ان نقدم أسعار التذاكر وطرق الحجر لها إلكترونياً بكل سهولة عبر موقع تكت مكس او رابط موسم الرياض. حيث تنطلق فعالياتها المذهلة كأكبر مدينة للألعاب ويقضي فيها الأطفال اوقاتهم بكثير من المرح واللعب متيحه المدينة الكبيرة للضيوف أفضل تجربة من خلال الألعاب العالمية والعروض الترفيهية والموسيقية ضمن 6 مناطق تضم فعاليات متنوعة والعاب للكبار والصغار والتي بدأ انطلاق موسم ونترلاند في, 27 أكتوبر 2021 وتستمر حتى الخميس, 31 مارس 2022.ونترلاند
ونترلاند مكان راقي ومميز كملاهي مزود بالمرافق الترفيهية ويعود بطاقة استيعابية أكثر 40% في موسمه الجديد عما كان عليه في 2019، ليضفي مزيدا من المتعة للزائرين مع ألعاب تناسب كل الأعمار، فضلاً عن إمكانية التسوق لشراء أشهر علامات الألعاب العالمية المتواجدة بقوة في المهرجان مثل ديزني، ماتيل للألعاب، هاسبرو، توي برو، شركة Moonbug.
انتم تعلمون ان دخول ونترلاند الرياض يتطلب شراء تذكرة، بخلاف الأطفال التي أعمارهم أقل من سنة فمسموح دخولهم بشكل مجاني. وتبدا أسعار التذاكر في ونترلاند 55 ريال ريال للتذكرة الواحدة.متى تفتح ونترلاند الرياض 2021-2022
يوضح الجدول أدناه الأوقات الزمنية لافتتاح ملاهي ونترلاند الرياض 2021-2022
|التاريخ
|الأربعاء, 27 أكتوبر 2021 – الخميس, 31 مارس 2022
|الوقت
|تفتتح من الساعة 4 عصرا حتى 1:00 بعد منتصف الليل
|المكان
|ونترلاند
يمكنكم الاطلاع على أسعار تذاكر ونترلاند كما مدرج أدناه مع ملاحظة ان سعر التذكرة تشمل قيمة الضريبة المضافة.
- تذاكر دخول ونترلاند (أيام الأسبوع): ٥٥ ريال
- تذاكر دخول ونترلاند (نهاية الأسبوع): ١١٠ ريال، ليوم الخميس والجمعة والسبت.
يمكنكم الآن حجز تذاكركم الخاصة لدخول ملاهي ونترلاند حيث ستقدم لكم تجربة ترفيه لا تنسى،
- سجل دخولك إلى رابط موقع موسم الرياض فهو الموقع الخاص بشراء تذاكر ونترلاند الرياض بحد أقصى 7 تذاكر لكل فرد.
- لا بد من إنشاء حساب والدخول فيه بالبريد الالكتروني وكلمة السر.
- بعد الضغط على صفحة ونتر لاند إبدا الحجز بالضغط على أيقونة “احجز الآن” يسار الشاشة.
- حدد تاريخ حضور فعاليات ونترلاند حيث سيلزمك الحضور مبكراً.
- حدد إجمالي عدد التذاكر المراد حجزها
- اضغط فوق أيقونة اشتر الان
- ستضاف التذاكر المشتراة الى سلة التذاكر مع إظهار تفاصيلها
- استكمل تعليمات حجز التذاكر واختيار طريقة الدفع بالضغط فوق المتابعة لإتمام الدفع أونلاين
- الآن، ادخل معلومات البطاقة التي ستدفع بها ثمن التذكرة ثم النقر فوق ادفع الآن
- علماً انه لا يشترط ربط التذكرة في تطبيق توكلنا ويكفي إبراز الحالة الصحية في التطبيق المذكور.
مع بحث الكثير من الناس عن منصات الحجز لموسم الرياض حرصنا على نشر رابط حجز تذاكر ونترلاند المباشر الذي بمجرد الضغط على الرابط المذكور سينقلكم لصفحة الحجز المخصصة لطلب تذاكر ونترلاند، ولإتباع الخطوات أعلاه يمكنكم التقدم لشراء تذكرة وإتمام الدفع لها فقط إلكترونيا.
شكرا لكم على زيارة مقال رابط حجز تذاكر ونترلاند والإطلاع على أسعارها وكامل التفاصيل، حيث وصلنا وإياكم إلى ختام الموضوع.
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ماهي ونترلاند، وطريقة حجز التذاكر فيها ضمن موسم الرياض 2021-2021، يُسعدنا ان نقدم أسعار التذاكر وطرق الحجر لها إلكترونياً بكل سهولة عبر موقع تكت مكس او رابط موسم الرياض. حيث تنطلق فعالياتها المذهلة كأكبر مدينة للألعاب ويقضي فيها الأطفال اوقاتهم بكثير من المرح واللعب متيحه المدينة الكبيرة للضيوف أفضل تجربة من خلال الألعاب العالمية والعروض الترفيهية والموسيقية ضمن 6 مناطق تضم فعاليات متنوعة والعاب للكبار والصغار والتي بدأ انطلاق موسم ونترلاند في, 27 أكتوبر 2021 وتستمر حتى الخميس, 31 مارس 2022.ونترلاند
ونترلاند مكان راقي ومميز كملاهي مزود بالمرافق الترفيهية ويعود بطاقة استيعابية أكثر 40% في موسمه الجديد عما كان عليه في 2019، ليضفي مزيدا من المتعة للزائرين مع ألعاب تناسب كل الأعمار، فضلاً عن إمكانية التسوق لشراء أشهر علامات الألعاب العالمية المتواجدة بقوة في المهرجان مثل ديزني، ماتيل للألعاب، هاسبرو، توي برو، شركة Moonbug.
انتم تعلمون ان دخول ونترلاند الرياض يتطلب شراء تذكرة، بخلاف الأطفال التي أعمارهم أقل من سنة فمسموح دخولهم بشكل مجاني. وتبدا أسعار التذاكر في ونترلاند 55 ريال ريال للتذكرة الواحدة.متى تفتح ونترلاند الرياض 2021-2022
يوضح الجدول أدناه الأوقات الزمنية لافتتاح ملاهي ونترلاند الرياض 2021-2022
|التاريخ
|الأربعاء, 27 أكتوبر 2021 – الخميس, 31 مارس 2022
|الوقت
|تفتتح من الساعة 4 عصرا حتى 1:00 بعد منتصف الليل
|المكان
|ونترلاند
يمكنكم الاطلاع على أسعار تذاكر ونترلاند كما مدرج أدناه مع ملاحظة ان سعر التذكرة تشمل قيمة الضريبة المضافة.
- تذاكر دخول ونترلاند (أيام الأسبوع): ٥٥ ريال
- تذاكر دخول ونترلاند (نهاية الأسبوع): ١١٠ ريال، ليوم الخميس والجمعة والسبت.
يمكنكم الآن حجز تذاكركم الخاصة لدخول ملاهي ونترلاند حيث ستقدم لكم تجربة ترفيه لا تنسى،
- سجل دخولك إلى رابط موقع موسم الرياض فهو الموقع الخاص بشراء تذاكر ونترلاند الرياض بحد أقصى 7 تذاكر لكل فرد.
- لا بد من إنشاء حساب والدخول فيه بالبريد الالكتروني وكلمة السر.
- بعد الضغط على صفحة ونتر لاند إبدا الحجز بالضغط على أيقونة “احجز الآن” يسار الشاشة.
- حدد تاريخ حضور فعاليات ونترلاند حيث سيلزمك الحضور مبكراً.
- حدد إجمالي عدد التذاكر المراد حجزها
- اضغط فوق أيقونة اشتر الان
- ستضاف التذاكر المشتراة الى سلة التذاكر مع إظهار تفاصيلها
- استكمل تعليمات حجز التذاكر واختيار طريقة الدفع بالضغط فوق المتابعة لإتمام الدفع أونلاين
- الآن، ادخل معلومات البطاقة التي ستدفع بها ثمن التذكرة ثم النقر فوق ادفع الآن
- علماً انه لا يشترط ربط التذكرة في تطبيق توكلنا ويكفي إبراز الحالة الصحية في التطبيق المذكور.
مع بحث الكثير من الناس عن منصات الحجز لموسم الرياض حرصنا على نشر رابط حجز تذاكر ونترلاند المباشر الذي بمجرد الضغط على الرابط المذكور سينقلكم لصفحة الحجز المخصصة لطلب تذاكر ونترلاند، ولإتباع الخطوات أعلاه يمكنكم التقدم لشراء تذكرة وإتمام الدفع لها فقط إلكترونيا.
شكرا لكم على زيارة مقال رابط حجز تذاكر ونترلاند والإطلاع على أسعارها وكامل التفاصيل، حيث وصلنا وإياكم إلى ختام الموضوع.
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