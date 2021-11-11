تقديم الأمن الدبلوماسي نساء 1443 وسلم رواتب الأمن الخاص الدبلوماسي

تقديم الأمن الدبلوماسي نساء 1443 هو أمر يهم جميع الراغبات في التقديم في وظائف القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن قامت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالإعلان عن فتح باب التقديم والتسجيل علي بعض الوظائف الشاغرة في القوات الخاصة علي رتبة جندي للنساء، كما قامت وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة من الإشارة الي أن هناك بعض الشروط و الضوابط التي يجب أن تتوفر في المتقدمات لتتمكن النساء من الالتحاق بوظيفة جندي بالقوات الخاصة، ومن خلال المقال سوف نقوم بعرض موعد التقديم والتسجيل في الأمن الخاص، كما سنعرض علي حضراتكم عن طريقة التسجيل من خلال منصة أبشر الالكترونية التابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية.

تقديم الأمن الدبلوماسي نساء 1443

قد قامت الإدارة العامة بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالشارة الي انه يجب أن تتوافر بعض الشروط في المتقدمات برتبة جندي في وظائف الآمن الدبلوماسي للنساء وهي كالتتالي:

يجب أن تكون المتقدمات سعوديات الجنسية فقط، ويستثني من ذلك من نشأت مع أحد والديها خارج المملكة العربية السعودية لخدمة الوطن.

أن تكون المتقدمة حاصلة علي شهادة الثانوية العامة علي الأقل في المملكة.

ألا تكون المتقدمة متزوجة من غير سعودي.

يجب أن تكون المتقدمة لائقة للخدمة العسكرية.

أن يكون الوزن مناسباً مع الطول .

يشترط أن يكون للمتقدمة هوية وطنية مستقلة.

يجب أن تكون الهوية الوطنية سرية المفعول وقت التقديم.

يشترط علي المتقدمة أن تجتاز اختبارات القبول التي تقوم بها الوزارة.

يجب أن تجتاز المقابلة الشخصية.

أن تتمتع بحسن السير والسلوك.

سلم رواتب الأمن الدبلوماسي 1443

من خلال المقال يمكنك التعرف علي رواتب الجوازات للنساء، بعد عرض شروط تقديم الأمن الدبلوماسي نساء 1443 ، يمكننا التعرف علي سلم رواتب الأمن الخاص وهي كالتالي: