ألمانيا تدعو لفرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا

ألمانيا تدعو لفرض عقوبات جديدة على بيلاروسيادعت ألمانيا، اليوم الخميس إلى فرض عقوبات على بيلاروسيا على خلفية أزمة المهاجرين على حدودها مع بولندا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قوله أن "الوقت حان" ليفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على بيلاروسيا بسبب أزمة المهاجرين على حدودها مع بولندا.

وأوضح ماس "نحن في وضع تأخرت فيه العواقب المناسبة (على مينسك). هذا ما نرغب به سويا مع شركائنا الأوروبيين". وأكد "الاتحاد الأوروبي سيقوم بتوسيع وتعزيز عقوباته ضد نظام لوكاشنكو".

وتابع الوزير الألماني أنه سيتم اتخاذ قرار بهذا الشأن الاثنين خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

من جانبها توقعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين "توسيع نطاق العقوبات" مطلع الأسبوع المقبل.

وعقب لقائها الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن قالت فون دير لاين "إنها محاولة من قبل نظام متسلّط لزعزعة استقرار الدول الديمقراطية المجاورة. وهذه المحاولة لن تنجح".

يذكر أن الأوروبيين يتهمون منذ أسابيع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو بتأجيج التوتر من خلال إصدار تأشيرات للمهاجرين وإحضارهم إلى الحدود انتقاما للعقوبات الأوروبية التي فرضت على بلده لقمعه حركة المعارضة بعد الانتخابات الرئاسية في 2020.