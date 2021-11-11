أخبار اليمن : توقعات بطقس صحو وبارد على المرتفعات الجبلية

توقعات بطقس صحو وبارد على المرتفعات الجبليةتوّقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون الطقس في المرتفعات الجبلية صحواً وبارداً ليلاً وأثناء الصباح الباكر، خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأوضح المركز، في نشرته الجوية أن الطقس في المرتفعات الجبلية سيكون صحواً وبارداً ليلاً وأثناء الصباح الباكر خاصة على محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة، والمناطق الجبلية في أبين ولحج وتعز والضالع وإب.

كما سيكون الطقس بارداً نسبياً وجافاً على أجزاء من الهضاب الداخلية في مأرب والجوف وشبوة وحضرموت، يتحول نهاراً ما بين الصحو والغائم جزئياً نهاراً مع احتمال تكوّن خلايا من السحب الركامية محلية الطابع على مناطق متفرّقة من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية في فترة ما بعد الظهيرة.

وأشار المركز إلى أن الأجواء في المناطق الساحلية صحوة إلى غائمة جزئياً مع احتمال تشكّل السحب الركامية على أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية الغربية والمرتفعات الداخلية المقابلة لها، وتنشط الرياح على أجزاء من السواحل الغربية ومدخل باب المندب لتصل أقصى سرعة لها 30 عقدة مثيرة للأتربة والرمال.

وفي المناطق الصحراوية، سيكون الطقس صحواً بشكل عام، جافاً وبارداً نسبياً أثناء المساء والصباح الباكر، كما ستكون الأجواء في أرخبيل سقطرى غائمة جزئياً بوجه عام.

ونبّه المركز الوطني للأرصاد المواطنين، خاصة كبار السن والأطفال والمزارعين ورعات الماشية والنحل، من الطقس البارد، خاصة على محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة وكذا المناطق الجبلية في أبين ولحج وتعز والضالع وإب، وأجواء باردة نسبياً وجافة على أجزاء من الهضاب الداخلية في مأرب والجوف وشبوة وحضرموت.

وحذّر الصيادين ومرتادي البحر من ارتفاع الأمواج، واضطراب البحر في السواحل الغربية وباب المندب.