الأوروبى لإعادة الإعمار يعتمد استراتيجية التحول الرقمى فى دول عملياته

جدة - نرمين السيد - وتحدد الوثيقة التى أصدرها البنك بشأن الاستراتيجية الرقمية إطارا شاملا حول كيفية استخدام البنك لأدواته الثلاثة؛ الاستثمار والمشاركة فى السياسات والخدمات الاستشارية، لدعم التحول الرقمى فى الاقتصادات التى يستثمر فيها.

وقالت رئيسة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو "يسعدنى أن يطلق البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية أول استراتيجية رقمية له، حيث يضع التكنولوجيا فى خدمة التحول فى الاقتصادات التى نستثمر فيها، ويمكن للتنمية الرقمية تسريع الانتعاش والمساعدة فى إعادة بناء اقتصادات أفضل وأكثر استدامة ومجتمعات أكثر شمولا، ويشجعنا الدعم القوى من مساهمينا".

وتفيد الوثيقة الملحقة بتقرير الانتقال 2021-22 للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية الذى أطلق اليوم الخميس، يهدف النهج الجديد إلى تعميم التكنولوجيا فى جميع أنشطة البنك.

وأوضح أن جائحة Covid-19 عززت التحول عبر الإنترنت فى مناطق البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وكذلك فى جميع أنحاء العالم، وأن التقنيات الرقمية توفر فرصة فريدة لتشكيل تعاف مستدام وشامل من جائحة Covid-19.

وأشار التقرير إلى أن التطورات فى مجال الرقمنة ستدعم معالجة تغير المناخ وبناء اقتصاد خال من الانبعاثات، حيث أفاد نهج الانتقال للاقتصاد الأخضر 2021-2025 الذى أعلنه البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بأن الحلول الرقمية توفر إمكانية تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى بنسبة 16.5 فى المائة، مما يؤكد ارتباط نهج التحول الرقمى بأولويات استراتيجية أخرى للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، فيمكن أن تصبح المدن الخضراء مدنا ذكية ذات بنية تحتية رقمية مناسبة مما يتيح خدمات عامة أكثر كفاءة واستجابة بالإضافة إلى ثقافة "الشركات الناشئة" التى تنمى الجيل القادم من الشركات وتخلق فرص عمل تتطلب مهارات عالية من خلال الشبكات العالمية.

وفى الوقت نفسه، ستهدف استراتيجيات البنك المقبلة بشأن المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص إلى سد الفجوة الرقمية المتزايدة فى وقت لم يكن فيه الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة أكثر أهمية من أى وقت مضى.

ويوضح تقرير التحول الرقمى عن الفترة 2021-22 للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية أن 73% من الأفراد فى مناطق البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية يستخدمون الإنترنت، مقارنة بـ 90% فى الاقتصادات المتقدمة، منوها بأن القدرة على تحمل تكاليف الإنترنت الثابت والمتنقل مازالت تشكل عقبة.

وقال التقرير إن 56 فى المائة فقط من المستهلكين فى مناطق البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية أفادوا باستخدام طرق الدفع الرقمية، بينما بلغت النسبة فى الاقتصادات المتقدمة 96 فى المائة، كما توجد فجوات بين المناطق الحضرية والريفية.

ولهذا السبب حدد البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية " التركيز على إرساء أسس التحول الرقمى" ليكون فى مقدمة الأولويات الثلاث لإطاره الاستراتيجى والرأسمالى (2021-2025)؛ حيث سيطور البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية التمكينية، فضلا عن القدرة على التنفيذ، ويشمل ذلك تشجيع الابتكار ودعم المنافسة الصحية فى الأسواق الرقمية، وتعزيز الأمن الافتراضى، وحماية الطاقة والاستقرار المالى وضمان الحماية المناسبة للبيانات.

وتتمثل الأولوية الثانية للإطار الاستراتيجى والرأسمالى (2021-2025) فى تعزيز التكيف بين المؤسسات والحكومات؛ حيث سيدعم البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية الاستثمارات التى تمكن من نقل التكنولوجيا والمعرفة، ورقمنة المنتجات والعمليات فى الشركات المحلية ورقمنة المؤسسات المالية من خلال المساعدة التقنية والتمويل، أما الأولوية الثالثة فهى دعم الابتكار والوافدين الجدد إلى السوق.

ويشمل دعم البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية صناديق الحماية التنظيمية للشركات الناشئة والخدمات الحكومية الرقمية المصاحبة لها، وزيادة برامج مبادرة Star Venture التى أطلقها البنك من أجل دعم رؤوس المال المغامرة للشركات الناشئة، والخدمات الاستشارية ذات الإمكانات العالية والمسرعات والحاضنات لهذه الشركات على أوسع نطاق جغرافى، إضافة إلى تعزيز رأس المال الاستثمارى وصناديق الأسهم، فضلا عن مواصلة التركيز على القطاع الخاص بشكل عام.

كما يقر البنك بالدور المهم للقطاع العام فى المساعدة على إطلاق إمكانات الرقمنة، موضحا أن الشراكات مع المؤسسات المتعددة الأطراف الأخرى ودعم المانحين ستكون أمورا حاسمة لنجاح تنفيذ النهج الجديد، والذى سيعتمد أيضا على المعرفة والخبرة الحالية للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.